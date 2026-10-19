Juan Antonio Palomar y David Romera encabezan la lista al Congreso y al Senado por Soria ¡YA!

De izquierda a derecha: Juan Antonio Palomar, Ángel Ceña y David Romera explican el proceso de Primarias en Soria ¡YA! - EUROPA PRESS

SORIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Juan Antonio Palomar y David Romera han sido elegidos en el proceso de Primarias para encabezar la lista al Congreso y al Senado, respectivamente, por Soria ¡YA! de cara a las elecciones nacional del 29 de noviembre.

El secretario general del partido Soria ¡YA!, Ángel Ceña, ha explicado el proceso que se ha celebrado durante tres días, jueves 15, viernes 16 y sábado 17 en la sede de la formación. Todos los afiliados que están al corriente del pago de su cuota han podido elegir entre los cuatro candidatos presentados.

Ceña ha explicado que han votado el 57,40 por ciento de los afiliados, "un buen porcentaje". Así, ha señalado que, a pesar de dar la facilidad de poder votar durante estos días en la sede, ha entendido que hay afiliados que residen en pequeños municipios de la provincia e incluso sorianos que están estudiando o trabajando en Madrid, Zaragoza y no han podido acercarse "ante unas elecciones primarias tan precipitadas".

Ángel Ceña ha manifestado que desde Soria ¡YA! están "satisfechos" de la participación ya que han organizado estas primarias "en tiempo récord" y han cumplido su objetivo que es que todos los afiliados que quisieran manifestaran con su voto el que creián que era "el mejor candidato".

También ha añadido que, desde la formación, han considerado que el proceso de primarias deberían realizarlo "todos los partidos". "En caso contrario es difícil entender para qué tienen afiliados. Lo que hemos realizado en Soria ¡YA! es lo que creemos que todos deberían hacer. Somos transparentes y permitimos presentarse a todos los que así lo desean y lo hemos vuelto a demostrar", ha apuntado ante "dedazos" en otros formaciones.

PERFILES

"Salen de su casa, de sus pueblos, de sus trabajos para defender los intereses de toda la provincia de Soria. Para incorporarse al proyecto de Soria ¡YA! Gente que no sale de ningún despacho, sino del terreno", ha defendido el secretario general.

El resultado ha sido Juan Antonio Palomar con el 41,94 por ciento de los votos, David Romera con el 40,33 por ciento, Fernando del Amo con l 12,90 por ciento, Raúl Martínez con el 3,22 por ciento y votos en blanco 1,61 por ciento.

Por tanto, el primer puesto al Congreso es para Juan Antonio Palomar al ser el candidato más votado, seguido de David Romera el cual ocupará el primer puesto para el senado.

CANDIDATO AL CONGRESO

Juan Antonio Palomar Palomar tiene 48 años, vive en la capital de Soria, pero desciende de Matute de Almazán, una pedanía de Matamala de Almazán. El candidato es técnico de emergencias sanitarias y trabaja de ello en Soria.

Es una de las "caras visibles" desde finales de 2017 en la Plataforma Soria ¡YA! Durante estos últimos cuatro años ha estado representando a Soria ¡YA! como procurador en las Cortes de Castilla y León. Por tanto, ya tiene experiencia en las instituciones.

"Como soriano, a mis 48 años, no he visto nunca que se nos trate igual que a otras provincias de España. Como soriano, estoy más que harto. Pero, ¿quién va a pedir por Soria, si siempre nos conformamos? Una cosa está clara: si no estamos, no nos oyen, ha señalado el candidato a diputado", ha incidido para subrayar que "la única opción para ser escuchados" y reivindicar lo que, les pertenece, "es Soria ¡YA!".

"Nacimos para ser la voz de nuestra provincia; nuestro espíritu de unión y nuestras ganas de progresar se mantienen intactos; y porque somos gente normal, preocupada por nuestro presente y también por nuestro futuro", ha subrayado Palomar.

CANDIDATO AL SENADO

El primer puesto en el senado lo ocupará David Romera Sevillano, de 30 años, nacido en Soria y residente en la localidad de Fuensaúco. El candidato estudió el Grado superior de actividades físicas, deportivas y animación de grupos. Trabaja como carpintero metálico.

Romera se presenta por Soria ¡YA! después de estar en el grupo de Jóvenes Soria ¡YA! y lo hace convencido de que el "único voto útil que sirve para representar a la provincia es el de Soria ¡YA! ya que el otro voto significa la lucha contra el abandono constante de esta provincia como nos lo han demostrado".

"Me siento muy respaldado por estos resultados, que me llenan de ilusión y fuerza para afrontar la campaña de una manera activa y estaría encantado de representar a Soria y los sorianos en las instituciones", ha manifestado.