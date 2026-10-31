El Juan Bravo de Segovia cumple con la tradición del 1 de noviembre con 'Don Juan en los infiernos' - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Juan Bravo de la Diputación de Segovia cumplirá un año más con la tradición de programar el 1 de noviembre a Don Juan Tenorio, símbolo teatral del Día de todos los Santos, aunque en esta ocasión lo hará con un Don Juan particular, el que creó Gonzalo Suárez y que Teatro Che y Moche ha llevado a las tablas; uno que es enviado con Hades a redimirse de sus conquistas.

'Don Juan en los infiernos' expone al mito en un contexto en el que revela a España como profundo caldero de cultura, tradición y modernidad y en el que la más pura seducción del mal puede hallar cabida junto a la mayor belleza de las palabras.

"Teatro Che y Moche aporta la acrobacia y espectacularidad teatral del género con una producción mágica por su atrevida y sorprendente puesta en escena", afirman desde la compañía, tomando como referencia la inspiración de Gonzalo Suárez en el espíritu analítico-crítico de Molière, para trasladar al público al año 1598, cuando Don Juan y el rey Felipe II de España agonizan y se desvanecen, viviendo enfrentados y a la vez unidos por su destino.

Sobre las tablas, Don Juan delira herido hacia la muerte en compañía de su mujer, Doña Elvira, y su sirviente Esganarell, retrocediendo en el tiempo hasta el suceso que provocó su muerte: su última conquista.

'Don Juan en los infiernos' son las últimas horas de vida de Don Juan plagadas de personajes, intrigas, engaños, crímenes y traiciones; una visión muy personal de Gonzalo Suárez e inédita en la historia del teatro, donde los diálogos literarios, la infinidad de personajes y una trepidante puesta en escena buscarán conquistar a los espectadores que se den cita en el Teatro Juan Bravo.

Protagonizada por Joaquín Murillo, quien interpreta a Don Juan y al Rey, Saúl Blasco en el papel de Esganarell y Gema Cruz como doña Elvira, 'Don Juan en los infiernos' ha sido adaptada por Joaquín Morillo y dirigida por Marian Pueo, ambos componentes de una compañía que, a lo largo de sus cerca de tres décadas de vida, ha puesto en escena aproximadamente una treintena de montajes.

Después de haber pasado por Segovia con títulos como 'El funeral', 'De acá y de allá' o 'Réquiem por un campesino español', los espectadores del Teatro Juan Bravo podrán volver a disfrutar de una propuesta de Teatro Che y Moche y cumplir, a la vez, con la tradición teatral del 1 de noviembre por un precio de entrada que ha sido fijado en 16 euros.