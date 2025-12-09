Juan Gascón, candidato de la coalición IU, Sumar y Verdes Equo a la Presidencia de la Junta de CyL

El coordinador de IU en Castilla y León, Juan Gascón, en el medio, junto a la coordinadora de Movimiento Sumar, Marina Echebarría, y el miembro representante de Verdes Equo, José María Elena, en la presentación de la candidatura a la Junta de CyL. - EUROPA PRESS

Juan Gascón ha sido elegido como candidato de la coalición de Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo a la Presidencia de la Junta de Castilla y León de cara a las elecciones autonómicas que tendrán lugar en 2026.

El coordinador de IU en Castilla y León, Juan Gascón; la coordinadora de Movimiento Sumar, Marina Echebarría, y el miembro representante de Verdes Equo, José María Elena, han dado a conocer este martes, 9 de diciembre, esta candidatura que se ha acordado entre los tres partidos.

Así, Gascón será el primero de la lista de la coalición por Valladolid, seguido de Marina Echebarría, mientras el resto de candidatos por cada provincia se definirá en un proceso que concluirá en el plazo de un mes.

Con este anuncio se "consolida" la coalición electoral entre estas tres formaciones para trabajar a favor de políticas "públicas y de progresos", ya sea desde la Junta o en la oposición, con el objetivo de "terminar con las políticas fallidas" del PP en la Comunidad.