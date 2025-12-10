Muere una mujer tras recibir una brutal paliza presuntamente a manos de su pareja

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 43 años ha fallecido en València tras recibir una brutal paliza a manos, presuntamente, de su pareja sentimental, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

La agresión tuvo lugar en la noche del viernes al sábado pasado en la vivienda que compartían la víctima y su supuesto agresor en el municipio valenciano de Catarroja.

La mujer, de nacionalidad española, recibió una brutal paliza que le llevó al Hospital Universitari La Fe de València, donde permaneció tres días en coma hasta que, finalmente, ha fallecido.

Su pareja sentimental, de 49 años, fue detenida por agentes de la Policía Judicial de Alfafar tras la agresión y pasó ayer a disposición de la autoridad judicial, que le dejó en libertad con la medida cautelar de alejamiento. En ese momento la mujer no había fallecido todavía.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación por la agresión, han indicado las mismas fuentes.