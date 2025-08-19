Juan sin Miedo y Don Quijote protagonizan la conferencia de IGDA en San Juan de la Encinilla (Ávila) este jueves

ÁVILA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio abulense de San Juan de la Encinilla acogerá este jueves, a las 19.00 horas, la conferencia 'Los cuentos tradicionales y la literatura de caballerías, de Juan sin miedo a Don Quijote', en el Salón de Actos del Ayuntamiento del municipio, en el marco del Ciclo 2025 de la Institución Gran Duque de Alba (IGDA).

Así, el profesor a cargo de la actividad, Fernando Romera Galán, miembro de número de la Sección de Filología y Literatura de la IGDA, abordará cómo la literatura de caballería se presenta en la historia de la literatura desde la perspectiva del Quijote.

"Las novelas de caballería beben de una amalgama de fuentes y motivos tales que pueden ser interpretadas desde perspectivas culturas o populares. En este punto, las investigaciones que llevamos a cabo nos conducen a considerar la importancia que tiene el cuento tradicional de carácter oral en estas obras", ha apuntado el profesor.

Además, Fernando Romera ha recordado que ya ha publicado algunos artículos al respecto y ha podido comprobar "cómo algunos de estos motivos que aparecen en la literatura de caballería pueden estar íntimamente relacionados con los cuentos populares y folclóricos, especialmente los cuentos de hadas o maravillosos".

En este sentido, ha subrayado que "esos cuentos no son las versiones que han llegado a nuestros días desde las recopilaciones de los Grimm, Andersen o Perrault; son preexistentes y se encuentran por toda Europa en arquetipos más o menos similares".

"Existe una Cenicienta, una Blancanieves o una Bella y Bestia españolas como también existe un 'Juan sin miedo' que se echa a los caminos, no a deshacer entuertos, pero sí en un viaje iniciático para conocer el miedo enfrentándose a tantas aventuras como un caballero andante y obteniendo el amor de su dama", ha explicado el profesor.

FERNANDO ROMERA

Fernando Romera es doctor en Teoría de la Literatura y actualmente desempeña su labor docente en la Universidad Católica de Ávila como profesor de Literatura y de Historia del español y como decano de la Facultad de Humanidades y Educación.

Además, como investigador ha publicado diez libros y monografías sobre literatura y lingüística, así como más de 50 artículos y capítulos de libro en publicaciones de investigación de primer orden y está en posesión de dos sexenios de investigación reconocidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora y de varios premios de literatura y de innovación docente.

Asimismo, es colaborador en medios de comunicación como Diario de Ávila, Onda Cero y RTVE y también es autor de varios libros de poesía y de traducción de poesía francesa, además de que ha pronunciado conferencias para instituciones internacionales y universidades de Misuri, Florida y Oxford donde dirige varias tesis doctorales y pertenece a varias academias de investigación.