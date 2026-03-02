El jueves finaliza el plazo para solicitar el voto por correo para las elecciones autonómicas en CyL

Archivo - Menú de solicitación de cita previa en la oficina de Correos de Cibeles, a 1 de junio de 2023, en Madrid (España). La solicitud de voto por correo puede realizarse en todas las oficinas de Correos de España. Esta petición debe ser realizada pers - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El próximo jueves, 5 de marzo, finaliza el plazo para solicitar el voto por correo para las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León que se celebrarán el 15 de marzo de 2026.

Los electores que decidan votar por correo pueden solicitar hasta ese día (inclusive) el certificado de su inscripción en el Censo Electoral de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

La obtención de este certificado es requisito imprescindible para poder emitir el voto por correspondencia y puede solicitarse, por vía telemática a través de la web www.correos.es o presencialmente en cualquier oficina de Correos de España.

Los electores pueden solicitar su voto a través de la web de Correos (www.correos.es), sin tener que acudir en persona a una oficina postal, han informado a Europa Press fuentes de la empresa postal.

En este modelo de solicitud, que evita desplazamientos, el interesado debe acreditar su identidad mediante autenticación y firma electrónica, aceptándose como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria en su lista de prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza o el DNI electrónico (DNI-e).

En el caso de las solicitudes de voto por correo puede realizarse en todas las oficinas de Correos de España. Esta petición debe ser realizada personalmente por cada elector, salvo en caso de enfermedad o discapacidad -acreditada mediante certificación médica oficial- que le impida la formulación personal de dicha petición. En este caso, puede ser presentada en nombre del elector por otra persona autorizada notarial o consularmente.

DOCUMENTACIÓN

En el momento de formular la solicitud, los interesados deben acreditar su identidad presentando ante el empleado de la oficina postal el DNI, pasaporte o carnet de conducir originales.

Con el objetivo de agilizar los trámites y evitar esperas, la compañía ofrece la opción de cita previa para la solicitud del voto en oficinas, a través de la app, la web de Correos o la Oficina Virtual. Para ello, el elector tan solo debe seleccionar la oficina disponible que tenga cita previa y elegir el día y la hora que más le convengan.

Correos entrega las solicitudes recibidas en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral en Castilla y León, quienes están enviando a los solicitantes, desde el 23 febrero, la documentación necesaria para que puedan ejercer el voto por correo.

La empresa ha recordado a las personas que soliciten el voto por correo que esa documentación la recibirán en la dirección que indiquen en la solicitud, que no tiene por qué coincidir con su domicilio habitual.

Una vez presentada la solicitud vía web o presencial, si es aceptada por la Oficina del Censo Electoral, no se podrá votar en la mesa electoral el día de las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León. El plazo de depósito del voto por correo finalizará el 11 de marzo de 2026.

