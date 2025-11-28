Las jugadoras de la Selección Española de fútbol reciben un lote de Tierra de Sabor antes de la final de la UEFA

Las jugadors de la Selección Española de fútbol con lotes de productos Tierra de Sabor. - JCYL

VALLADOLID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha hecho entrega de un lote de alimentos de la Marca de Garantía Tierra de Sabor las jugadoras y al cuerpo técnico de la Selección Española femenina de fútbol en la previa de la final de la UEFA Women's Nations League.

Con el obsequio, la Junta anima al combinado nacional femenino a revalidar el título europeo ante Alemania en una final que se disputará a doble partido, la ida el 28 de noviembre en el Fritz-Walter Stadium de la ciudad alemana de Kaiserlautern y la vuelta el 2 de diciembre en el Metropolitano de Madrid.

Esta entrega, que se enmarca en el acuerdo de patrocinio que une los próximos tres años a la Real Federación Española de Fútbol, Tierra de Sabor y las selecciones absolutas de fútbol, simboliza la confianza, orgullo y reconocimiento al esfuerzo del combinado nacional. Además, subraya la importancia de aunar excelencia deportiva y alimentación de calidad y se suma a un conjunto más amplio de iniciativas vinculadas al patrocinio.

Asimismo, pone de manifiesto la sintonía entre los valores que comparte la Selección española femenina con los que identifican a Tierra de Sabor. La entrega de los lotes se inmortalizó con una fotografía de grupo que refleja la unión entre la marca y la Selección, en un momento en el que el equipo se prepara para representar una vez más a España en un gran escenario internacional.