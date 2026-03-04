Juicio el 18 de marzo contra los menores que pegaron a un gato en Peñafiel y a su dueño, que quedó en coma

Archivo - Imagen de archivo de un gato - AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT - Archivo

VALLADOLID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Menores de Valladolid sentará en el banquillo el próximo día 18 de marzo a los dos jóvenes de 15 y 16 años que, presuntamente, en marzo de 2024 propinaron una brutal paliza a un vecino de Peñafiel, propietario de un gato al que también agredieron, tras salir en defensa del felino al oírle maullar con motivo de las patadas que estaba recibiendo de los acusados.

Internamiento en régimen cerrado durante un periodo de seis años es la petición que formula la Fiscalía de Valladolid para dos acusados por un delito de tentativa de asesinato. La medida de internamiento en régimen cerrado se complementa con una medida de libertad vigilada durante tres años y la prohibición de aproximación a una distancia no inferior a 300 metros de las víctimas y de su domicilio, lugar de estudio o trabajo por ellos frecuentado, así como de comunicarse con ellas por cualquier medio directo o indirecto, según el escrito de acusación provisional al que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas.

En concepto de responsabilidad civil, la acusación pública interesa que los menores expedientados y sus padres, como responsables solidarios, indemnicen al Sacyl en la cantidad de 92,18 euros por la asistencia sanitaria prestada a la madre del agredido, que también resultó herida, y en 75.175 euros por la atención hospitalaria dispensada a su hijo, así como con otra cuantía que se determine en ejecución de sentencia una vez finalizada la recuperación de los dos de las lesiones sufridas.

Los dos presuntos implicados en estos hechos, que contaban con 15 y 16 años, serán juzgados por el Juzgado de Menores, mientras que otro joven mayor de edad que también participó presuntamente en la agresión, Abraham B.R, quien permaneció preso hasta que abonó una fianza, se halla inmerso en un sumario que será visto en su momento por la Audiencia de Valladolid.

"EL RIESGO DE MUERTE ERA INMINENTE"

En esos momentos, "el riesgo de muerte era inminente y de no haberse producido la asistencia, la víctima habría fallecido", constata el informe forense, en el que también se recoge que la cabeza, en la que el agredido recibió patadas de forma indiscriminada cuando se hallaba inconsciente en el suelo, "es una de las partes más vulnerables del cuerpo a los traumatismos", de ahí el mayor riesgo de provocar la muerte que si los golpes se hubieran dado en otras partes del cuerpo.

A raíz de la brutal agresión, los forenses apuntan que la víctima presentaba lesiones neurológicas graves derivadas esencialmente de una anoxia cerebral, "lesiones que tienen una evolución lenta pero en muchos casos positiva con la rehabilitación adecuada", en alusión a que las secuelas no tendrían por qué considerarse definitivas hasta transcurrir un año aproximadamente desde su producción. Por ello, no se pronunciaron sobre si las lesiones que presenta en la actualidad serán definitivas o cuál será su gravedad.

La detención de los presuntos implicados se produjo el día 17 de marzo de 2024 en Peñafiel, sobre las 00.30 horas, después de que los tres propinaran una paliza a Raúl S, de 44 años y vecino de dicha localidad, tras recriminar a sus agresores el maltrato que estaban infligiendo a su gato.

El suceso tuvo lugar en plena calle y en su transcurso los supuestos implicados ocasionaron graves lesiones a la víctima, dejándola inconsciente y en parada cardiorespiraroria, por lo que se temió por su vida. Su madre también sufrió lesiones al tratar de evitar que pegaran a su hijo.

Tras investigaciones realizadas, se llegó a la conclusión que todo empezó cuando el agredido salió de su casa porque escuchaba maullar a su gato, que previamente se había escapado de la casa, y se encontró con varias personas que le estaban dando patadas. Unos actos que la víctima recriminó a los agresores, si bien éstos reaccionaron dando una paliza al varón al que dejaron inconsciente.

El agredido tuvo que ser trasladarlo en UVI móvil al Hospital Clínico de Valladolid con pronóstico muy grave, después de que los sanitarios le practicaran maniobras de reanimación RCP en el escenario de la agresión.