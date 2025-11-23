La Junta abre una consulta al sector tecnológico para diseñar un sistema de ordeño innovador para el ovino de CyL

VALLADOLID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, ha abierto una consulta preliminar al mercado del proyecto Aristech, una iniciativa de Compra Pública de Innovación orientada a identificar ideas y capacidades que permitan desarrollar un sistema de ordeño innovador, automatizado y adaptado al sector ovino lechero.

La medida forma parte del Plan del Ovino y Caprino cuyo objetivo es "modernizar y fortalecer" estos sectores estratégicos para la economía agroganadera de la Comunidad, según ha informado la Administración autonómica en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, el plan contempla diversas actuaciones orientadas a la mejora de la competitividad, la sostenibilidad y la incorporación de nuevas tecnologías en las explotaciones.

Castilla y León es la principal productora de leche de oveja de España, con el 52,7 por ciento del total nacional, y líder en la elaboración de quesos, responsable de uno de cada tres quesos producidos en el país, lo que supone, según la Junta, una "oportunidad estratégica" para impulsar la modernización de las explotaciones y avanzar en soluciones tecnológicas que contribuyan a reforzar la competitividad del sector.

De este modo, el proyecto Aristech tiene como objetivo el desarrollo de soluciones que permitan automatizar el proceso de ordeño mediante sistemas de apoyo que faciliten la colocación automatizada de pezoneras y la organización eficiente del trabajo en la sala de ordeño.

También, el proyecto ha valorado la integración de "tecnologías basadas en inteligencia artificial para optimizar la planificación de tareas y la incorporación de sistemas de monitorización individual de la producción y del estado de salud del animal".

PROCESO ABIERTO

La consulta preliminar al mercado constituye la primera fase del proceso de la compra pública de innovación cuya finalidad es abrir un diálogo con empresas tecnológicas, centros de investigación y universidades para conocer las posibilidades reales del mercado y orientar la futura licitación de soluciones innovadoras.

Para presentar los detalles del proyecto, ITACyL celebrará una jornada de lanzamiento el 28 de noviembre, a las 11.00 horas, en formato virtual, donde se explicarán los requisitos funcionales del reto y las condiciones de participación.

El plazo para recibir propuestas permanecerá abierto durante un mes a partir de la publicación oficial de la convocatoria en el enlace a la inscripción a la jornada: https://www.survio.com/survey/d/Z5N9E4T7V8L6K4H3E