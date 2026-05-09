La Junta abre el martes el periodo de solicitud para las pruebas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores - JCYL

VALLADOLID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León abrirá el martes día 12 de mayo el plazo de inscripción en las pruebas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático, Música, Diseño y Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

Asimismo, las personas interesadas podrán solicitar su participación tanto en la prueba de nivel de las enseñanzas de Música como en la prueba de acceso al Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación Musical.

Los plazos de finalización para la presentación de solicitudes varían según la enseñanza (las fechas concretas de cada titulación pueden consultarse en el documento anexo) y se sitúan entre el 8 y el 22 de junio.

A partir del 16 de junio se desarrollarán las pruebas de acceso y, si tras esta primera convocatoria quedaran plazas vacantes, la Consejería de Educación organizará nuevas pruebas en septiembre, según ha detallado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

CRITERIOS DE ACCESO

Podrán presentarse a las pruebas específicas de acceso a estas enseñanzas quienes estén en posesión del título de Bachiller, de un certificado de superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años o de un título de enseñanzas artísticas superiores, universitario o de Técnico Superior, o uno declarado equivalente u homologado a dichos títulos.

Por otro lado, podrán acceder directamente a las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Diseño y de Conservación y Restauración de Bienes Culturales impartidas en las escuelas de arte de la Comunidad, sin necesidad de realizar ninguna prueba de acceso, quienes estén en posesión del título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.

En cuanto al Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación Musical, se podrá acceder con el Título Superior de Música, graduado en Música o título equivalente, que acredite formación en el instrumento correspondiente, y previa superación de la prueba de acceso a dicho Máster en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León.

Los centros publicarán en sus tablones de anuncios y en sus páginas web, antes del comienzo del plazo de solicitud, el número de plazas que ofrecerán para cada especialidad o itinerario, así como las especificaciones sobre cada una de las pruebas.