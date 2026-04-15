La Junta adjudica en 6,3 millones de euros la construcción de 42 viviendas en Ólvega (Soria)

Visita del consjero de Ordenación del Territorio el pasado mes de noviembre a la parcela de Ólvega (Soria). - DELEGACIÓN DE LA JUNTA EN SORIA

SORIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha adjudicado la contratación del servicio de consultoría y la ejecución de las obras de 42 viviendas en bloque de promoción pública en Ólvega a la empresa BIC Restauración y Conservación, S.L., por un importe de 6.353.219,95 euros (impuestos incluidos).

Estas viviendas, que cuentan con un plazo de ejecución de 20 meses, irán destinadas a jóvenes en régimen de venta bonificada y alquiler, según han informado desde la delegación de la Junta en Soria.

El edificio proyectado se levantará sobre una parcela cedida por el Ayuntamiento de Ólvega en la calle Fuente Suso y se distribuirá en planta baja y cuatro alturas, con tres portales. La planta baja se extiende por toda la superficie de la parcela y albergará 42 plazas de garaje y los cuartos de instalaciones, mientras que las plantas superiores estarán destinadas a las viviendas, con 14 unidades por cada uno de los bloques, todas ellas con vistas a la calle Fuente Suso.

VIVIENDAS

La promoción contará con viviendas de dos y tres dormitorios, con superficies útiles de 61 y 81 metros cuadrados, respectivamente, y equipadas con salón-cocina, dos baños completos y acabados de alta calidad, siguiendo los estándares del sello de calidad 'Tuya Vivienda'. Todas las viviendas alcanzarán una certificación energética tipo A.

El edificio se conectará a la Red de Calor de Ólvega para el suministro de calefacción y agua caliente sanitaria, favoreciendo la eficiencia energética y la reducción de emisiones. Dicha red de calor fue la primera que la Junta realizó en Castilla y León.

Asimismo, el proyecto incorpora sistemas constructivos industrializados que permitirán acortar los plazos de ejecución, optimizar los costes y reducir el impacto ambiental durante la construcción y la vida útil del edificio.

PLAN REGIONAL

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, visitó la parcela donde va a construirse este edificio de viviendas en el pasado mes de noviembre. El consejero asistió con motivo de la firma, con la alcaldesa de Ólvega, Elia Jiménez, del protocolo para el desarrollo de un Plan Regional de Ámbito Territorial (PRAT) para la construcción de 237 viviendas en la zona de 'Los Prados' de la localidad soriana.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio publicó, en la edición del 3 de marzo pasado del Boletín Oficial de Castilla y León, la 'Resolución de 25 de febrero de 2026, de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo'.

En esta línea, se inicia el procedimiento de aprobación del Plan Regional de ámbito territorial residencial del sector S-1 'Los Prados', en el término municipal de Ólvega (Soria) y se somete a información pública la relación de determinados bienes y derechos afectados por el citado plan'.

Las viviendas serán tanto en modalidad de venta como de alquiler, con preferencia para los jóvenes. En concreto, los menores de 36 años tendrán un descuento del 20 por ciento en el precio, asumido a partes iguales entre la Junta y la Diputación Provincial de Soria. El importe previsto de la inversión para urbanizar es de siete millones de euros, a lo que se unirá la necesaria para la construcción de las viviendas, que superará los 30 millones de euros.