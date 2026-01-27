La Junta alerta del paso de la borrasca 'Kristin' que provocará fuertes rachas de viento y precipitaciones

VALLADOLID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha alertado del paso de la borrasca 'Kristin' que provocará fuertes rachas de viento y precipitaciones en la Comunidad de Castilla y León.

A través de un comunicado recogido por Europa Press, fuentes del Ejecutivo autonómico han señalado que desde última horas de este martes está previsto el paso de oeste a este de una borrasca profunda que provocará fuertes rachas de viento y precipitaciones que no se descarta sean en forma de nieve.

Se presenta, además, en un escenario de "incertidumbre" respecto a su trayectoria de paso, que condicionará el fenómeno que marque la situación meteorológica general.

El paso del frente por una zona más al sur, que coincidirá con un descenso de la cota de nieve a última hora del martes, hará que se prevean precipitaciones en forma de nieve con acumulaciones importantes en zonas de montaña en días sucesivos y nevadas generalizadas en zonas de interior y norte de la meseta.

Como resultado, se prevén avisos entre las 00.00 y las 18.00 horas de mañana, de nivel naranja, en las mesetas de Burgos, León, Palencia, Zamora y el Bierzo, en León, con acumulaciones de cinco centímetros y avisos amarillos en el resto de la Comunidad, excepto en la meseta de Salamanca.

Jornada especialmente complicada la de mañana entre las 00.00 y las 18.00 horas, en la que se esperan rachas fuertes de viento de 90-100 kilómetros por hora, lo que genera avisos de nivel naranja en las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora, y de nivel amarillo en la meseta y Sistema Central de Soria.