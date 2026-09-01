La Junta aplicará 36 nuevas rebajas tributarias en 2027 que amplían a 920 millones el ahorro para las familias

1113437.1.260.149.20260901130452 Carlos Pollán, Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Fernández Carriedo en la presentación del anteproyecto de ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2027. - JCYL

VALLADOLID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de coalición en Castilla y León conformado por PP y Vox aplicará un total de 36 nuevas rebajas tributarias en el año 2027 que supondrán un ahorro total para las familias con las existentes de 920 millones de euros.

Así consta en el texto del anteproyecto de ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para el año 2027 que el Gobierno PP-Vox presentará junto al proyecto de Ley de Presupuestos y cuyas novedades han sido avanzadas este martes por el presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, y por el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, de Vox.

Entre las medidas tributarias de aplicación en 2027 destaca la rebaja del 9,0 al 8,75 por ciento del tipo mínimo autonómico del IRPF para todos los contribuyentes con el objetivo de llegar al 8,0 por ciento al finalizar la legislatura y consolidar a Castilla y León "como una de las comunidades autónomas con el tipo mínimo más bajo de toda España".

A esto se suma una bonificación del 3,0 por ciento en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones sobre los primeros 100.000 euros por heredero entre hermanos, tíos y sobrinos y una nueva deducción de hasta 150 euros en el IRPF por los gastos de cuotas de gimnasio y de otras actividades deportivas que podrá incluir los gastos correspondientes a padres e hijos.

Otra novedad pasa por la implantación de la 'Cuenta Ahorro Vivienda Joven' con una deducción de hasta 1.500 euros al año durante cinco años para menores de 40 años. Fernández Mañueco ha precisado que un joven podrá deducirse hasta 7.500 euros mientras que una pareja joven podrá llegar a 15.000 euros para poder destinar estos recursos a la compra de su vivienda.

Además, la Junta aplicará un tipo reducido del 3,75 por ciento en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la adquisición de la primera vivienda --el tipo general es del 8,0 por ciento-- para jóvenes, familias numerosas, personas con algún tipo de capacidad diferente, VPO y víctimas de violencia machista.

Otra medida busca impulsar el alquiler estable y asequible mediante nuevos incentivos fiscales tanto para inquilinos como para propietarios a través de una nueva deducción de hasta 600 euros al año por cada vivienda vacía que se incorpore al mercado del alquiler "siempre que se ofrezca por una renta máxima de 750 euros mensuales en el medio urbano y de 500 euros en el medio rural".

También se establecerán nuevos tipos reducidos del 1,25 por ciento en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados para las escrituras de obra nueva y división horizontal para incentivar la construcción de viviendas de protección pública, tanto destinadas a la venta como al alquiler.

En materia de apoyo a las familias se incrementan los importes de la deducción autonómica en el IRPF por nacimiento o adopción a 1.050 euros por el primer hijo, 1.550 euros por el segundo y 2.400 euros por el tercero y siguientes, cuantías que se duplicarán cuando el nacido o adoptado presente un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

Y en el ámbito del apoyo a las personas con discapacidad se elevan los importes de la deducción en el IRPF hasta los 325 euros o los 700 euros en función del grado de discapacidad y la edad del contribuyente con una nueva deducción específica dirigida a los descendientes del contribuyente.

Por otro lado, el anteproyecto de ley recoge la deducción de hasta 1.320 euros por hijo y año para gastos de guardería, de comedor y para gastos de horario ampliado que será compatible con el Bono Concilia.

MÁS DE BENEFICIOS FISCALES DEL MEDIO RURAL

La Junta de Castilla y León ampliará territorialmente los beneficios fiscales que extenderá a municipios de hasta 20.000 habitantes --el límite está en 10.000-- para dar cobertura al 97 por ciento de los municipios de la Comunidad e incrementará el límite del valor de la vivienda habitual desde los 150.000 euros hasta los 200.000 euros.

También prevé suprimir el gravamen en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITPO) y en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) para la adquisición de la primera vivienda habitual para todos los residentes sin importar su edad --eliminará la restricción previa de 36 años-- y para la compra de inmuebles destinados a actividad económica como sede social o centro de negocios.

Este apartado incluye la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias, incluyendo su maquinaria y elementos vinculados; las escrituras necesarias para documentar la agregación, agrupación o segregación de fincas rústicas destinadas a estas explotaciones agrarias prioritarias, y las de agregación, agrupación y segregación de suelo industrial o terciario.

Para favorecer la continuidad de la actividad agraria se amplía la reducción del 99 por ciento en el impuesto de sucesiones por adquisición de explotaciones agrarias que se extiende a familiares colaterales de cuarto grado por consanguinidad, como primos, tíos, abuelos y sobrinos nietosm y a trabajadores asalariados de la propia explotación que realicen jornada completa y cuenten con al menos tres años de antigüedad contrastada.

Y para incentivar la agrupación de parcelas, se establece un tipo reducido en Transmisiones Patrimoniales Onerosas del 7,0 por ciento, frente al 8,0, para los agricultores dados de alta en la Seguridad Social que posean parcelas adyacentes, complementando así la bonificación del cien por cien en el arrendamiento de fincas rusticas y los tipos reducidos en la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias.

Por último, se establecen bonificaciones y exenciones para la repotenciación de instalaciones eólicas que cuenten con más de 10 años de antigüedad y se posibilita una bonificación de hasta el 30 por ciento de la cuota tributaria a los titulares de parques eólicos y fotovoltaicos por inversiones efectuadas en programas de mejora del bienestar y de lucha contra la despoblación en los municipios afectados, mediante convenios entre los promotores y las administraciones locales y autonómica.

PLAN DE REDUCCIÓN DE TASAS AUTONÓMICAS

En cuanto al plan de reducción de tasas se prorroga la congelación de los importes de las tasas autonómicas iniciada en 2014 para contrarrestar el impacto de la inflación sobre los contribuyentes con un impacto económico estimado de 31 millones de euros de ahorro hasta 2025. Esta congelación se acompañará del mantenimiento y ampliación de las exenciones y bonificaciones aplicadas durante toda la legislatura.

"Hemos demostrado y seguimos en esa línea que bajando los impuestos podemos hacer crecer la economía, crear más empleo y algo muy importante, mejorar los servicios públicos", ha defendido el presidente de la Junta.

Carlos Pollán ha incidido en que las nuevas medidas fiscales están destinadas a facilitar los trámites, agilizar los procedimientos administrativos, simplificar autorizaciones, flexibilizar determinados controles previos y facilitar la gestión de las ayudas que llegan a los ciudadanos.