La Junta aporta 200.000 euros a Fafcyle para impulsar la gestión sostenible de los montes privados en 2025 y 2026

VALLADOLID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha aprobado la concesión directa de una subvención de 200.000 euros a la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (Fafcyle) con el objetivo de promover la gestión forestal privada como herramienta clave frente al reto demográfico.

La ayuda de 200.000 euros de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio a Fafcyle está enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se distribuirá en dos anualidades con 125.000 euros en 2025 y 75.000 euros en 2026.

En primer lugar, la subvención se dirige a impulsar la gestión colectiva de la propiedad forestal, especialmente en montes de socios y agrupaciones de pequeños propietarios, mediante asesoramiento técnico y jurídico, dinamización social y apoyo a la creación de estructuras de cooperación.

También se promoverán actividades de difusión y divulgación, incluyendo jornadas informativas sobre el nuevo Decreto de aprovechamientos forestales, materiales audiovisuales, promoción de ayudas forestales y encuentros sobre mercados de carbono.

Además, se busca ayudar a la coordinación del proyecto, garantizando la correcta ejecución, seguimiento económico y técnico, y la interlocución con la administración.

La Junta de Castilla y León considera que con esta subvención refuerza "su compromiso con el sector forestal, promoviendo el emprendimiento verde y la competitividad de una industria que es referente a nivel nacional".

En Castilla y León existen más de 700.000 propietarios forestales, muchos de ellos con fincas de menos de 5 hectáreas, lo que complica su aprovechamiento.

La gestión activa de estos recursos no solo contribuye a la sostenibilidad ambiental, sino que también genera empleo, dinamiza la bioeconomía local y ayuda a prevenir incendios forestales.

Fafcyle, entidad sin ánimo de lucro con más de 30 años de trayectoria, representa a los propietarios forestales de la Comunidad y actúa como agente vertebrador del territorio forestal.

Su labor es esencial para superar los obstáculos estructurales que dificultan la gestión de los montes privados, como la fragmentación de la propiedad, la falta de asociacionismo y el abandono de terrenos.