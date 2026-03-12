La Junta aportará 200.000 euros a la Fundación Centro Nacional del Vidrio de La Granja (Segovia)

Archivo - Un vidriero fabrica vidrio mediante la técnica del vidrio soplado, en la Real Fábrica de Cristales de La Granja (Segovia). - Diego de Miguel - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno a la concesión de una subvención de 200.000 euros a la Fundación Centro Nacional del Vidrio (Real Fábrica de Cristales de la Granja) en la Granja de San Ildefonso, Segovia.

Como viene siendo habitual, la aportación económica, que se canaliza a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, está destinada a financiar los gastos corrientes, de personal y de prestación de servicios necesarios para el funcionamiento de la entidad durante el primer semestre de 2026.

La Administración autonómica, como miembro nato del Patronato de la Fundación, manteniene un apoyo continuado a la entidad desde el año 2009, con el objetivo garantizar la estabilidad económica y la viabilidad de la institución.

La Fundación Centro Nacional del Vidrio es una institución dedicada a la investigación, desarrollo, enseñanza y difusión de la artesanía e historia de este material, y particularmente de la técnica del vidrio soplado que fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad de carácter inmaterial, en el año 2023.

Además, la institución fue reconocida oficialmente como Centro de Referencia Nacional del Vidrio a finales del 2024. Alberga en sus instalaciones la Real Fábrica de Cristales de La Granja donde se ubican el Museo Tecnológico del Vidrio, el Área Técnica y de Producción y la Escuela Superior del Vidrio.