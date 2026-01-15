La Junta apoya las candidaturas de León y Salamanca como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

VALLADOLID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta ha acordado, a propuesta del consejero de Sanidad, informar favorablemente la idoneidad y declarar de especial interés para Castilla y León las candidaturas de los ayuntamientos de León y Salamanca para acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública.

Además, se ha acordado comprometer el apoyo económico e institucional de la Junta de Castilla y León para facilitar la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Salud Pública en una de estas ciudades si el Consejo de Ministros resolviera en favor de alguna de estas candidaturas.

La Ley 7/2025, de 28 de julio, creó la Agencia Estatal de Salud Pública, y siguiendo las disposiciones del Real Decreto 209/2022, de 22 de marzo, por el que se establece el procedimiento para la determinación de las sedes físicas de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal y se crea la Comisión consultiva para la determinación de las sedes, el Consejo de Ministros, en su reunión celebrada el 18 de noviembre de 2025, acordó iniciar el procedimiento para la determinación de la sede física de la Agencia respondiendo al compromiso del Gobierno con la desconcentración de las sedes del sector público para favorecer la vertebración territorial.

Por Orden TMD/1467/2025, de 16 de diciembre, se publicó el informe de la Comisión consultiva para la determinación de la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública y el acuerdo de apertura del plazo de presentación de candidaturas. En dicho informe se describen las características que tendrá la nueva entidad así como los criterios que se tendrán en cuenta para determinar su ubicación y, dentro de estos últimos se indica: "Se valorará que la candidatura venga acompañada de un informe emitido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente apoyando la idoneidad de la misma".

Atendiendo a estos criterios, Castilla y León, a juicio de la Junta, es la comunidad autónoma idónea para acoger la sede de la Agencia por las siguientes razones motivadoras del cumplimiento de los criterios establecidos en la citada Orden.

En el caso concreto de León, por la disponibilidad inmediata de infraestructuras y experiencia previa en candidaturas estatales, ya que cuenta con el espacio físico necesario para albergar la sede de la AESP, plenamente adaptado a los requerimientos funcionales y operativos de un organismo estatal. Esta circunstancia deriva, en gran medida, de la experiencia adquirida durante la preparación de la candidatura de León como sede de la Agencia Espacial Española en 2022, proceso que permitió anticipar y resolver aspectos clave relacionados con infraestructuras, accesibilidad, dotaciones tecnológicas y servicios auxiliares.

León constituye también un referente nacional en el ámbito de las ciencias de la salud y del enfoque integral de la salud pública. Prueba de ello es que la Universidad de León alberga una de las Facultades de Veterinaria más antiguas y prestigiosas de España, reconocida por su liderazgo en vigilancia epidemiológica, zoonosis, seguridad alimentaria y salud animal, ámbitos nucleares para la misión de la AESP dentro del paradigma "One Health (Una Sola Salud)".

A esta fortaleza se suma un entorno universitario en plena expansión en Ciencias de la Salud, con titulaciones consolidadas en Veterinaria, Enfermería, Biología, Biotecnología, Nutrición Humana y Dietética, Ciencias Ambientales, Ingeniería Agraria e Ingeniería Forestal, así como la implantación definitiva del Grado en Medicina prevista para el curso 2026/2027, sin olvidar la reciente creación del Instituto de Investigación Biosanitaria de León (IBIOLEON). Esta convergencia de disciplinas garantiza un entorno docente, investigador y asistencial de primer nivel, facilitando la captación de talento, la colaboración científica y la formación continua del personal de la Agencia.

Asimismo, la ciudad de León alberga uno de los clústeres biofarmacéuticos más relevantes de España y de Europa, con empresas líderes en investigación, desarrollo y producción farmacéutica y biotecnológica, (hasta 14 plantas productoras de medicamentos, vacunas de uso humano y veterinario). El sector sanitario y biofarmacéutico representa un peso específico notable en el mercado laboral leonés, con más de 8.200 personas vinculadas al ámbito sanitario y más de 1.280 dedicadas a la fabricación de productos farmacéuticos, lo que supone aproximadamente el 13 % del empleo en la capital y su alfoz.

León ofrece también un sector inmobiliario amplio, diversificado y con precios sensiblemente inferiores a los de las grandes áreas metropolitanas, lo que facilita el acceso a vivienda de calidad para los trabajadores de la futura sede de la AESP, a lo que se suma un entorno urbano seguro, con servicios públicos de calidad, una elevada oferta educativa, cultural y deportiva, sin olvidar su conectividad, accesibilidad y posición estratégica.

Adicionalmente, León cuenta con aeropuerto propio, con capacidad operativa para vuelos nacionales e internacionales, cuyo potencial puede incrementarse de manera significativa mediante la implantación de una agencia estatal que actúe como tractor de demanda institucional. La conectividad se completa con enlaces directos por carretera y ferrocarril con otras ciudades dotadas de aeropuertos internacionales consolidados.

En el caso de Salamanca, el Consejo de Gobierno subraya la disponibilidad inmediata de infraestructuras y experiencia previa en candidaturas estatales, la existencia de un ecosistema académico y científico de excelencia en salud pública, junto con la disponibilidad de un clúster biofarmacéutico y tejido productivo especializado y condiciones socioeconómicas y calidad de vida para el personal de la Agencia, además también de conectividad, accesibilidad y posición estratégica.

En conclusión, por todo lo expuesto, la ciudad de Salamanca reúne condiciones para albergar la sede física de la Agencia Estatal de Salud Pública, destacando especialmente por su excelencia académica e investigadora, su liderazgo internacional en ciencias de la salud, su capacidad de transferencia del conocimiento y su elevada calidad de vida.

La implantación de la sede de la agencia en Salamanca tendría un impacto muy positivo a nivel económico, social e industrial, potenciando las sinergias con los ecosistemas académico e investigador ya consolidados. Además, generaría empleos de alta cualificación e impulsaría la economía del conocimiento, atrayendo talento y fomentando la inversión, contribuyendo de forma decisiva al fortalecimiento de Castilla y León.