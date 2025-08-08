La Junta apoya a la mediana empresa del medio rural "como medio sólido para fijar población en los municipios"

BURGOS 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno autonómico ha incidido en su "firme compromiso" con la mediana empresa a la que ha considerado como un medio "sólido" para asentar ciudadanos y "luchar contra la despoblación".

Así lo ha señalado la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Isabel Blanco, durante el acto de celebración del 90º aniversario de la empresa Burpellet Energía Natural - Hijos de Tomás Martín, ubicada en la localidad burgalesa de Doña Santos.

Para ello, ha añadido, la Junta mantiene ayudas a la inversión, a la innovación e incluso a la internacionalización, con el objetivo de crear las condiciones necesarias para que las empresas puedan continuar creciendo y creando empleo incluso en los municipios más pequeños.

La existencia de empresas "apegadas" al territorio es "fundamental para el desarrollo local y la fijación de población, ya que el empleo estable y de calidad permite que los vecinos del medio rural puedan continuar viviendo en su entorno". Algo que, a su juicio, representa es Burpellet Energía Natural, compañía burgalesa con 120 trabajadores ubicada en este municipio de 40 habitantes y en la comarca de Pinares -si bien también cuenta con una planta en Huerta del Rey- a la que la Junta ha ayudado en su proceso de actualización y expansión en años previos.

Burpellets Energía Natural "no es sólo un referente" en la provincia de Burgos, sino que se trata del "primer productor nacional de pellets y uno de los principales de Europa". Produce 150.000 toneladas y comercializa cinco millones de pellets al año. Cerró 2024 con una facturación superior a los 50 millones de euros. Cuenta actualmente con dos plantas de fabricación de este producto y también elabora briquetas de madera, ha detallado.

Si bien se trata de una empresa muy arraigada al territorio, no ha dejado de ampliarse y actualizarse en los últimos años, un proceso de modernización que la Junta ha respaldado.

La entidad ha contado con el apoyo del Ejecutivo autonómico desde la Consejería de Agricultura, ya que, a través de Fondos UE, recibió ayudas en el periodo 2020-2023 por más de 1,15 millones para la adquisición de maquinaria y la ampliación y mejora de sus instalaciones, con el objetivo de que continuara generando empleo en la comarca burgalesa de Pinares, creando riqueza y fijando población, además de profundizar en un negocio sostenible como es el de los pellets, que permite aprovechar integralmente la madera.

Además, va a continuar expandiéndose, puesto que está en proceso de construcción de una nueva instalación para implantar una línea de producción avanzada, la cual se pondrá en marcha, posiblemente, a principios del próximo año, ha incidido.

DEFENSORES DE LA IGUALDAD

La vicepresidenta ha valorado la apuesta, desde hace largo tiempo, "tanto por la integración de la mujer en sus líneas de producción como por el fomento de la conciliación". En los últimos años, el número de mujeres ha pasado del tres al 20 por ciento de la plantilla en todas las áreas de actividad.

Pero, además, han apoyado "firmemente" la conciliación personal, familiar y laboral, puesto que han creado un turno de tarde, primero en horario reducido y después a jornada completa, cuyo objetivo es, precisamente, "facilitar que las familias concilien". En ese horario, la mayoría de los trabajadores son mujeres que, cada tarde, cortan troncos y clasifican tablas en el aserradero de Doña Santos.

Estas políticas están en "plena sintonía" con las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la Junta de, cuyo impacto en el medio rural es, además, "determinante".

Así, ha recordado que el pasado año, el 46 por ciento de las subvenciones que se concedieron para contratar mujeres jóvenes en sectores "muy masculinizados" fueron a parar a empresas del medio rural, mientras que las que se otorgan para fomentar el ascenso profesional de la mujer también fueron concedidas, en un 22 por ciento, a entidades implantadas en pequeños municipios.

VUELTA A BURGOS

Dentro del acto de conmemoración del 90 aniversario de la empresa ha tenido lugar la salida de la cuarta etapa de la 'Vuelta a Burgos', puesto que, además, la compañía patrocina al equipo ciclista Burgos BH. Un tramo de este evento deportivo que ha transcurrido entre la localidad de Doña Santos y la de Regumiel de la Sierra, en la Sierra de la Demanda, con una longitud de 162 kilómetros.

La vicepresidenta, que ha estado presente en la salida, ha calificado de "privilegio el hecho de que la pasión por el ciclismo cobre vida en un entorno de gran belleza natural y rica cultura como es la provincia de Burgos".