La Junta aprueba el Plan Especial ante situaciones de emergencia radiológica

VALLADOLID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha aprobado, en su reunión de Consejo de Gobierno del pasado 22 de octubre, el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico en Castilla y León (Radiocyl), según ha recogido este lunes el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl).

El acuerdo, adoptado a propuesta de la Vicepresidencia Segunda, establece el marco organizativo y los procedimientos de actuación coordinada para hacer frente a situaciones de emergencia que supongan un riesgo para las personas, los bienes y el medio ambiente.

El documento incluye la gestión de respuesta de las emergencias derivadas de la Central Nuclear Santa María de Garoña, en Burgos, actualmente en fase de desmantelamiento y que cuenta con un Almacén Temporal Individualizado (ATI).

Asimismo, la planificación contempla el análisis de riesgo de la fábrica de elementos combustibles de ENUSA en Juzbado (Salamanca) y de la planta Quercus en Saelices el Chico, además de regular la intervención ante fuentes huérfanas o accidentes en instalaciones no reguladas.

El plan articula la respuesta operativa en tres fases graduadas: alerta y seguimiento (Situación 0), emergencia (Situaciones 1, 2 y 3) y recuperación.

La dirección del Radiocyl corresponderá a los delegados territoriales de la Junta en el ámbito provincial y al titular de la Consejería competente en materia de protección civil en el ámbito regional, integrando a su vez en su estructura directiva un Comité de Dirección y un Comité Asesor.

Para la intervención directa en el lugar del suceso, la norma prevé la constitución de un Puesto de Mando Avanzado y el despliegue de ocho Grupos de Acción especializados: Intervención, Seguridad, Sanitario, Apoyo Logístico, Apoyo Técnico, Asistencia Social, Asistencia Psicológica y Grupo Radiológico, detalla el Bocyl.

Asimismo, el acuerdo capacita al máximo órgano superior unipersonal en materia de protección civil para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación del plan.