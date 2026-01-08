La Junta asegura que su 25% de descuento se mantiene en los abonos 'T10-30' y lo "garantiza" para los nuevos 'Pase Vía'

Archivo - El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en imagen de archivo. - JCYL - Archivo

VALLADOLID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha asegurado este jueves que mantiene el compromiso "firme e inequívoco" de financiar el 25 por ciento de descuento en los abonos de transporte de Renfe con efecto retroactivo desde el 1 de enero a los usuarios recurrentes de los servicios ferroviarios, en las modalidades 'T10-30', en la que el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, asegura que ya se aplica la rebaja, y en los nuevos 'Pase Vía', en los que afirma que hay un problema "informático" que corresponde a la operadora ferroviaria resolver.

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este jueves un acuerdo para "garantizar el descuento con efecto desde el 1 de enero de 2026 en los nuevos títulos multiviaje puestos en marcha por la operadora ferroviaria con el comienzo del año "con independencia de las adaptaciones jurídicas, tecnológicas y económicas que sean necesarias".

Esta decisión ha sido comunicada a Renfe para su aplicación inmediata, según la Junta.

Cabe recordar que en la tarde de este miércoles, Renfe aseguró en un comunicado que la Administración autonómica les había instado a suspender la aplicación del 25 por ciento de descuento que sufraga la Junta hasta la firma de una adenda de modificación del convenio que, según la operadora, no se podría llevar a cabo antes de primeros del mes de marzo.

Fernández Carriedo ha aseverado que "a nivel técnico se reiteró la voluntad de la Junta de seguir colaborando en la financiación de este programa".

El portavoz de la Junta de Castilla y León ha hecho referencia también a la premura de tiempo con la que se han comunicado las nuevas modalidades de abonos a la Junta de Castilla y León, al realizarse la primera comunicación "en la víspera de Nochebuena", el 23 de diciembre.

"Es el margen que se tiene por parte de Renfe para poner en marcha este servicio", ha apostillado Fernández Carriedo, que ha añadido que el pasado 30 de diciembre se llevó a cabo una reunión de la comisión de seguimiento del convenio para "poder encajar la vocación de la Junta de Castilla y León de seguir financiando los descuentos de viajeros en nuestra comunidad autónoma de personas empadronadas en Castilla y León".

Según el portavoz de la Junta, en el caso del nuevo abono 'T10-30' el descuento del 25 por ciento se aplica "con carácter inmediato", pues el sistema tecnológico de reservas es "muy similar al que se venía operando hasta ahora" con la denominación 'Bono 10 viajes', que una vez adquirido permite realizar diez viajes en un margen de 30 días.

En el caso del nuevo 'Pase Vía', que funciona con unas bonificaciones "flexibles", Carriedo entiende que "exige modificaciones informaticas y adaptaciones", que afirma que corresponde llevar a cabo a Renfe, por lo que en ese caso la Junta "da garantías de que la financiacion del 25 por ciento se mantenga con efectos desde el pasado 1 de enero".

Para las personas que hubieran sacado su bono en el año 2025, Fernández Carriedo recuerda que su funcionamiento "sigue plenamente vigente" para utilizarlo en estos días de 2026, y en el caso de los nuevos abono 'T10-30' asegura que se han podido adquirir desde el 1 de enero con el 25 por ciento de descuento.

En relación al 'Pase Vía', ha explicado que el descuento del 25 por ciento sufragado por la Junta será de aplicación "en el momento en que estén estas adaptaciones que tiene que hacer Renfe".

Fernández Carriedo ha añadido que "si hay algun caso" de usuarios afectados que hayan adquirido el bono sin el descuento de la Junta, ésta administración "establece los mecanismos de reembolso oportunos".

Por ello, ha justificado que la Junta de Castilla y León ofrece "la seguridad y la garantía" de la aportación que hace para que "sea más viable y más favorable el transporte de viajeros dentro de nuestra propia comunidad autónoma, aquellos empadronados o aquellos que se destinan o se van a comunidades autónomas vecinas de una forma recurrente".

Al ser preguntado por la referencia de Renfe a que la Junta reclamaba firmar una adenda al convenio para hacer efectivos los descuentos del 25 por ciento, Fernández Carriedo ha interpretado que en el caso de los Abonos 'T10-30' lo que recogía el convenio formalizado para el descuento "es aplicable al ser un bono de carácter general que se aplica en el momento de la compra".

"ES POSIBLE QUE EXIJA ALGUNA MODIFICACIÓN ADICIONAL".

En el caso del nuevo abono 'Pase vía' matiza que "al tener este descuento variable surge una dificultad añadida" que hace "posible" que "exija alguna modificación adicional". En cualquier caso, recalca que con el acuerdo adoptado hoy en el Consejo de Gobierno se ofrece la garantía "suficiente" de aportar las dotaciones económicas para que se mantenga el 25 por ciento "para que Renfe, en la medida de sus posibilidades y del ritmo que pueda, dentro de los cambios informáticos y tecnológicos que tiene que establecer" lo incluya para las personas empadronadas en Castilla y León.

"Nos gustaría que esto fuera inmediato y, naturalmente, si se hubiera trabajado con mucho más tiempo y no necesariamente en la última semana del año", ha lamentado Fernández Carriedo, que defiende que de haber existido una mayor previsión ya sería posible que "todo el sistema informático" incluyera ya el 25 por ciento de descuento de la Junta.

23 LÍNEAS BONIFICADAS

Fernández Carriedo ha reiterado que la comunidad autónoma castellanoyleonesa es "la única" de las 17 que tiene un convenio con Renfe para aportar un 25 por ciento adicional al sistema de descuentos de transporte que mantiene el Gobierno de España.

La Junta ha recordado en el comunicado emitido tras el Consejo de Gobierno, que actualmente la Junta bonifica 23 líneas Avant que conectan las principales capitales de provincia con Madrid y otros destinos estratégicos, reforzando la vertebración territorial y el compromiso con la igualdad de oportunidades en la movilidad de los ciudadanos de Castilla y León.

La bonificación, en constante evolución, incluye los trayectos: Valladolid-Segovia, Valladolid-Madrid, Salamanca-Segovia, Segovia-Madrid, Medina del Campo-Salamanca, Medina del Campo-Segovia, Medina del Campo-Madrid, desde el 1 de enero de 2023.

Posteriormente y desde el 1 de febrero de 2023, se sumaban: Madrid-Palencia; Madrid-Zamora; León-Valladolid; Burgos-Madrid; León-Palencia; Burgos-Valladolid; Ourense-Zamora; Palencia-Valladolid; León-Segovia; Segovia-Zamora; Palencia-Segovia y Medina del Campo-Zamora.

Por último, el 9 de marzo de 2023 se añadía: Zamora-Sanabria AV, Zamora-A Gudiña, Sanabria AV-A Gudiña y Sanabria AV-Ourense.