La Junta asegura que las obras de la estación de autobuses de Valladolid "no están paradas" y "siguen su ritmo"

VALLADOLID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha asegurado que la Junta "no tiene ninguna noticia" de que las obras de la estación de autobuses de Valladolid estén paradas, de forma que el proyecto "sigue su ritmo y programa".

"En principio, no están paradas, no tenemos ninguna noticia de ello", ha subrayado el titular de Movilidad al ser preguntado este martes por el estado de las obras durante una rueda de prensa, en la que ha señalado que es un proyecto "complejo" al realizarse mientras que realizan viajes con momentos de mayor y menor actividad.

Precisamente, ha explicado que el Ejecutivo autonómico dispone de la licencia de obras y no tiene "ninguna comunicación del Ayuntamiento sobre la paralización de las obras".

"Tenemos noticia de que ha habido algún tipo de investigación, pero no ha tenido ninguna consecuencia desde el punto de vista del desarrollo de las obras", ha profundizado el consejero.