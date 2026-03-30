Junta aumenta el parque público de Palencia en 90 viviendas y una inversión de 5,6 millones del programa 'Rehabitare'

Quiñones y Armisén en la visita a una de las viviendas recuperadas por el programa 'Rehabitare' en Villada (Palencia). - JCYL

PALENCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junt incorporará 90 viviendas rehabilitadas a la oferta de pública de la región a través del programa 'Rehabitare' y de una inversión de 5,6 millones como así lo ha anunciado consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la localidad palentina de Villada durante la firma en de un nuevo protocolo que incluye a los ayuntamientos de Autillo de Campos, Villarramiel, Calzada de los Molinos y Quintana del Puente.

El programa 'Rehabitare' se ha desarrollado desde 2015 y permite recuperar viviendas en desuso de titularidad municipal para destinarlas al alquiler social.

Al respecto, Suárez-Quiñones ha insistido en que este plan persigue un doble objetivo como es "fijar población" en el medio rural y por otra, "proporcionar vivienda asequible a quienes más lo necesitan, especialmente a los jóvenes".

En estos años, el programa 'Rehabitare' ha permitido recuperar 640 viviendas en toda la región de las que 90 corresponden a la provincia de Palencia.

El programan ha contado con una inversión total de 38,6 millones de euros aunque Suárez-Quiñones ha destacado el impacto económico del programa, que "genera actividad y empleo local" al trabajar con pequeñas empresas y autónomos en las obras.

Asimismo, el consejero también ha recordado que contribuye a recuperar el patrimonio arquitectónico de los municipios.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha subrayado la importancia de colaboración institucional como "garante del éxito" del programa 'Rehabitare'.

"La cooperación entre ayuntamientos, Diputación y Junta nos ha permitido poner en el mercado un importante número de viviendas en poco tiempo", ha apuntado Armisén, quien se ha referido al programa provincial 'Habitalo Rural', como complemento a la iniciativa de la Junta y ha adelantado nuevas actuaciones dentro del convenio provincial y la previsión de incluir otras cinco viviendas.

El programa 'Rehabitare' es fruto de la colaboración entre administraciones y entidades. En 2018 se sumaron varios obispados de la comunidad mediante acuerdos para rehabilitar casas rectorales destinadas al alquiler social, lo que ha permitido recuperar ya 36 viviendas con una inversión de 1,93 millones de euros. Posteriormente, en 2020, se firmaron protocolos con las diputaciones provinciales para ampliar la oferta pública de alquiler en el medio rural.

En el marco de los convenios rehabitare 2021-2024, la inversión conjunta entre Junta y diputaciones alcanzó los 4,26 millones de euros para 82 viviendas. Tras su finalización, ambas instituciones impulsaron un nuevo convenio 2024-2027, firmado en septiembre de 2024 en Palencia, que prevé 88 actuaciones con una inversión de 9,15 millones de euros.