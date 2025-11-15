La Junta avanza al Ministerio el estado de ejecución de 50 viviendas colaborativas para alquiler joven en Palencia

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (c), visita una promoción de 50 viviendas de alquiler asequible, en la calle Hijas de la Caridad, 6, a 15 de noviembre de 2025, en Palencia, Castilla y León (España) - Isa Saiz - Europa Press

PALENCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha avanzado al Ministerio el estado de ejecución de la promoción de 50 viviendas colaborativas para alquiler joven en Palencia, una iniciativa que supone una inversión de 6,7 millones de euros, orientada a reforzar la disponibilidad de vivienda asequible y de calidad para los jóvenes palentinos.

La directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, ha visitado junto a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, las obras de la promoción de 50 viviendas colaborativas destinadas al alquiler joven que la Junta de Castilla y León impulsa a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl).

Durante la visita, ambas responsables han comprobado el grado de avance de una actuación que combina criterios de eficiencia energética, innovación social y construcción sostenible.

La promoción, situada en la calle Hijas de la Caridad, se configura como un proyecto "referente y pionero" dentro del modelo de vivienda colaborativa que la Junta promueve en distintas ciudades de la Comunidad.

El edificio se distribuye en planta sótano, baja y cuatro alturas. La planta sótano alberga 50 plazas de aparcamiento y dependencias técnicas.

En la planta baja se ubican seis viviendas, dos amplias salas 'coworking' de unos 230 metros cuadrados y un gran vestíbulo cubierto concebido como espacio de convivencia y de mejora del comportamiento energético del conjunto.

En las plantas superiores se distribuyen once viviendas por nivel, todas ellas de 60 metros cuadrados útiles, con salón-cocina, dos dormitorios, dos baños y terraza.

Las viviendas se ejecutan con los estándares del sello de calidad Tuya Vivienda, y cuentan con calificación energética A gracias a su conexión con la Red de Calor de Palencia, así como al empleo de soluciones industrializadas y paneles prefabricados que reducen los plazos de obra y elevan la eficiencia y la calidad constructiva.

Esta actuación, ha resalatado la Junta a través de un comunicado recogido por Europa Press, se integra en el programa autonómico de vivienda pública, que contempla más de 3.000 viviendas en promoción en todo el territorio de Castilla y León, con especial atención a fórmulas de vivienda asequible que respondan a las necesidades actuales de la población joven.