Junta y Ayuntamiento de Ponferrada garantizan el abastecimiento de agua para 25.000 habitantes con una nueva captación

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, firma un acuerdo con el Ayuntamiento de Ponferrada - JCYL

VALLADOLID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta y el Ayuntamiento de Ponferrada han firmado un protocolo de colaboración para garantizar el abastecimiento de agua potable en el municipio, tras la emergencia registrada en noviembre de 2025 que afectó al suministro a más de 25.000 habitantes.

El acuerdo ha sido suscrito por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el Ayuntamiento de Ponferrada, y establece el marco de cooperación entre ambas administraciones para la ejecución de una obra provisional de captación y transporte de agua en alta.

La actuación responde a la afección sufrida en la red de abastecimiento procedente del río Oza, como consecuencia de la inestabilidad de la ladera en varios tramos de la carretera provincial LE-5238, que impidió el normal funcionamiento de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de San Clemente.

Esta situación motivó la activación del Plan de Protección Civil municipal en nivel 1 el pasado 14 de noviembre, restableciéndose la situación al día siguiente, han detallado fuentes del Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En virtud del protocolo, el Consistorio redactará el proyecto técnico, conforme a la memoria elaborada por los servicios de ingeniería municipal, que contempla una captación de agua en el arroyo de Montes, mediante la ejecución de un azud y una conducción de aproximadamente 1.100 metros hasta la ETAP de San Clemente.

Por su parte, la Administración autonómica financiará el 100 por ciento de la inversión, con una ayuda directa de 314.855,33 euros, garantizando así una solución urgente y eficaz para el abastecimiento de la población y la actuación se ejecutará en cuanto esté redactado el proyecto.

ACTUACIONES DE EMERGENCIA

El Ejecutivo autonómico tiene marcada como prioridad la garantía de abastecimiento de agua a la población de El Bierzo, por lo que se han acometido numerosas actuaciones en este ámbito.

A consecuencia de los incendios de agosto en el Bierzo, la Junta acometió 39 actuaciones de emergencia de abastecimiento en las provincias de Ávila, León y Zamora con una inversión global de 3.845.442, ejecutadas por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL) adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

En la provincia de León se concentran 22 actuaciones de emergencia, 12 de ellas en la comarca de El Bierzo, lo que supone el 89,5 por ciento del presupuesto total del programa, con una inversión prevista de 3,44 millones de euros.

Las intervenciones se centran en asegurar y mejorar el abastecimiento de agua en núcleos afectados, actuando sobre captaciones, depósitos, redes de distribución y sistemas de tratamiento.

Las actuaciones se han distribuido en 22 núcleos de la provincia de León, entre ellos en el Bierzo, Laciana y Omaña, en Anllares, Sorbeda, Castrillo de la Cabrera, Yeres, Pombriego (Benuza), Molinaseca, Villablino, Tremor de Arriba, Carucedo, Puente de Domingo Flórez, Montrondo y Posada de Omaña, Santo Tirso de Cabarcos, Gestoso, Arnado, Lusio, Quintela, La Herrería, Castropetre, Orellán, Odollo y Orallo. Destaca especialmente la actuación en Puente de Domingo Flórez, con una nueva captación en el río Sil y una inversión de 537.000 euros.

Además de las actuaciones de emergencia, la Junta de Castilla y León, en colaboración con la Diputación Provincial de León, desarrolla a través de SOMACYL un amplio programa estructural de obras hidráulicas en la provincia, con una inversión global superior a 57 millones de euros, orientado a mejorar de forma permanente el abastecimiento, la depuración y la eficiencia de las redes.

Respecto al Programa de depuración de 500 a 2.000 habitantes equivalentes, en la provincia de León se prevé la ejecución de 32 estaciones depuradoras, con una inversión de 24,1 millones de euros.

De ellas, cinco ya se encuentran finalizadas (Molinaseca, Alija del Infantado, Cimanes de la Vega, Valtuille de Abajo y Villaquejida), 16 están en fase de ejecución, tres en licitación, una con proyecto redactado pendiente de aprobación municipal y siete en fase de redacción.

Por otro lado, el Programa de depuración de 0 a 500 habitantes equivalentes contempla la ejecución de 72 depuradoras, con una inversión prevista de 11,2 millones de euros, que están en distintas fases de desarrollo.