La Junta y CaixaBank renuevan cuatro años el programa 'Finanzas para Jóvenes' formar al alumnado en educación financiera

VALLADOLID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León y Voluntariado CaixaBank han renovado su colaboración para mantener durante los próximos cuatro años el programa 'Finanzas para Jóvenes', dirigido a estudiantes de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad, con el objetivo de mejorar la educación financiera y fomentar hábitos responsables en el manejo del dinero.

La iniciativa, que la Junta desarrolla desde 2021, pretende facilitar la comprensión de los conceptos económicos y dotar al alumnado de herramientas para tomar decisiones financieras y de emprendimiento responsables, desde la planificación de recursos hasta el análisis del funcionamiento del sistema financiero.

En la última edición, el programa ha llegado a 777 alumnos de 24 centros educativos mediante 94 talleres impartidos por 23 voluntarios, estructurados en cuatro bloques: administración del dinero, endeudamiento, inversión inteligente y finanzas para la vida, según un comunicado de la Junta recogido por Europa Press.

En este marco, los estudiantes han aprendido a elaborar y gestionar un presupuesto, reflexionar sobre el consumo responsable, comprender el binomio riesgo/rentabilidad y la importancia de la diversificación, así como a analizar el impacto de las decisiones financieras en sus objetivos vitales.

Como actividad complementaria, se ha celebrado la VI edición del Concurso Nacional de Infografía Financiera, en el que han participado 34 centros educativos, tres de ellos de Castilla y León. El IES Montes Obarenes de Miranda de Ebro, de Burgos, ha obtenido el tercer premio por la creatividad y calidad de su trabajo.