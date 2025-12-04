La Junta de Castilla y León ampliará el polígono de Monfarracinos (Zamora) desde las 90 hasta las 140 hectáreas

ZAMORA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha decidido ampliar el polígono de Monfarracinos (Zamora) desde las 90 hectáreas previstas inicialmente hasta las 140. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, presente este jueves en la localidad cercana a la capital zamorana para firmar un protocolo con el Ayuntamiento.

Las obras del polígono Zamora Norte, ha recordado el presidente, están ya en marcha y, visto el interés de las empresas por asentarse en él, se ha acordado su ampliación.

"Cuando aprobamos el proyecto dispusimos que en Monfarracinos habría suelo verde y sostenible para las empresas, suelo que está ya reservado a un ochenta por ciento", según los cálculos hechos públicos por Mañueco. Un porcentaje amplio que motiva que el polígono crezca antes incluso de nacer.

Han confirmado su implantación "varias empresas vinculadas con la energía" y con el tratamiento de datos, "empresas que prevén una inversiones de 3.000 millones de euros y prevén generar unos 300 empleos directos", ha asegurado el presidente.

Los representantes de algunas de estas empresas: Ignis, Edison Next o Reolum, estaban presentes en la firma del protocolo para dar su apoyo al proyecto.

El nuevo sector conllevará una inversión adicional de siete millones de euros que eleva el total previsto desde los 11 hasta los 18 millones en cifras aproximadas. "Vamos a consolidar Monfarracinos y el entorno de Zamora como un área industrial pujante que va a multiplicar la capacidad de atracción de proyectos", ha indicado Mañueco.

El presidente ha querido además poner en valor el "esfuerzo de la Junta por crear suelo industrial en las provincias", con una inversión total de 125 millones de euros y la urbanización de 1.400 hectáreas.

"Para que vengan empresas y se cree empleo tiene que haber suelo industrial", ha ratificado el presidente, que ha garantizado además el apoyo de la Junta a las empresas que se quieran instalar en la comunidad.

Mañueco, por lo demás, ha "exigido, en nombre de los zamoranos", que la "nueva planificación energética que está impulsado el Gobierno de España" garantice el suministro de energía verde en buenas condiciones a las zonas productoras, tal es el caso de Zamora.

"Es mucho lo que está en juego", ha concluido el presidente, ligando esta cuestión al desarrollo industrial de las provincias de la comunidad.