La Junta cifra en un 2,2% el crecimiento del PIB en 2026, como en España, con una tasa de paro del 8,0%

Crecen un 2,02% los gastos de la deuda que alcanza los 1.820 millones de euros, el 11,58 por ciento de los gastos totales

La Junta de Castilla y León ha cifrado en un 2,2 por ciento el crecimiento del PIB autonómico en el año 2026, al igual que en España, y por encima tanto de la media de la zona Euro-20, que será del 1,4 por ciento, como la de UE-27, que llegará al 1,5 por ciento.

No obstante y según consta en el cuadro macroeconómico que sustenta al proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2026, la economía de Castilla y León crecerá seis décimas menos que en 2025 cuando se ha estimado un 2,8 por ciento tras la última revisión al alza del inicial del 2,0 por ciento.

Por su parte, la tasa de paro bajará del 8,5 por ciento de 2025 al 8,0 por ciento en 2026 y será inferior en 1,6 puntos a la prevista en España (9,6 por ciento), aunque mayor a la calculada en la zona Euro-20 --6,1 por ciento-- y en la de UE-27 --5,7 por ciento--. Asimismo, se prevé un aumento de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 1,8 por ciento, por debajo tanto del dato de España (2,3 por ciento) como del dato de 2025 (2,5 por ciento).

Finalmente, el proyecto de presupuestos para 2026 se sustenta en un déficit del -0,1 por ciento, como en 2025, y sitúa la deuda por debajo del 18,5 por ciento del PIB.

No obstante, los gastos de la deuda pública subirán un 2,02 por ciento respecto al año 2024 y alcanzarán los 1.820 millones de euros que equivalen al 11,58 por ciento de los gastos totales de la Junta. La amortización de la deuda caerá un ligero 0,14 por ciento hasta los 1.439 millones de euros mientras que crecerán un 11,10 por ciento los intereses hasta un total de 381 millones de euros.

Por capítulos de gastos, el de personal supone el 33,3 por ciento del total con 5.237 millones de euros, un 7,72 por ciento más que en 2024, y casi el 87,37 por ciento del mismo se destina a las consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades que acaparan 4.575 millones de euros. El resto, 662 millones, corresponden a gastos de personal para el resto de consejerías, que suponen el 12,6 por ciento.

Por su parte, los gastos destinados a bienes y servicios ascienden a 2.245 millones de euros, un 9,26 por ciento más y el 14,29 por ciento del total. En este caso, el 94,24 por ciento de los gastos corrientes se destinan a las consejerías sociales: Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades, con 2.116 millones para el mantenimiento de hospitales, centros de salud, centros educativos públicos y residencias de la tercera edad, entre otros, mientras que el resto de las consejerías disponen de 129 millones en este capítulo.

Asimismo, se destinan 3.760 millones de euros a transferencias corrientes, un 8,8 por ciento más y el 23,92 por ciento del total, y el 91,65 por ciento (excluida la PAC) vuelve a corresponder a las consejerías sociales, con 2.599 millones destinados a gastos de farmacia, universidades, colegios concertados y Dependencia, entre otros. El resto de las consejerías disponen de 237 millones en este capítulo.

El gasto en operaciones corrientes se completa con 391,37 millones en gastos financieros que crecen un 12,05 por ciento sobre las cuentas de 2024 y suponen el 2,49 por ciento del total.

Por su parte, los gastos de capital ascienden a 2.549 millones, un 12,11 por ciento más que en 2024 y el 16,22 por ciento del total. Dentro de este capítulo, se destina el 56,66 por ciento a los sectores económicos: 509 millones para Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; 449 millones para Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; y 361 millones para Industria, Comercio y Empleo. Y se destinan 514 millones a las consejerías sociales en este concepto.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha hecho especial hincapié en que el escenario macroeconómico ha sido avalado por la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) que ha considerado que "cumple satisfactoriamente" con los requisitos de los marcos presupuestarios de los estados miembros de la UE.