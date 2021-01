La Junta comunica al Ayuntamiento de Valladolid que el desfile de los Reyes Magos "incumple la normativa"

VALLADOLID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha explicado este martes que se ha comunicado al Ayuntamiento de Valladolid que el desfile de los Reyes Magos que se llevará a cabo a partir de las 16.30 horas "por todos los barrios" de la ciudad "incumple la normativa".

Así lo ha advertido el político de Ciudadanos y miembro del Gobierno regional en un mensaje que ha publicado en la red social Twitter, en la que cita una información del diario El Norte de Castilla en la que se indica que la Delegación Territorial de la Junta ha solicitado al Ayuntamiento de la capital que no se celebre el desfile previsto. "Incumple la normativa y así se le ha comunicado", ha apostillado Igea.

Por su parte, el alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha defendido en su intervención en el programa local de La Mañana de COPE que el Ayuntamiento "cumple escrupulosamente" la normativa con este desfile porque "no ha hecho ninguna cabalgata".

"Cualquier llamamiento a la prudencia es bueno", ha señalado Puente, que ha añadido que no reprocha "nada" a la Junta al tiempo que ha incidido en que no hay "nadie más preocupado que el alcalde de Valladolid por que a los vallisoletanos no les pase nada y estén seguros". Por ello ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" por que "la seguridad está garantizada y no habrá ningún problema de salud derivado de la visita de los Reyes Magos".

El Consistorio no considera que el desfile de los magos, previsto entre las 16.30 y aproximadamente las 18.00 horas con paso por las principales calles del centro y los barrios de la ciudad no es una cabalgata y ha subrayado que serán recorridos "amplios" para que no haya problema para verlos.

Eso sí, el regidor ha subrayado que "no va a ser necesario salir a la calle, ni estar a la espera, ni que las familias se pongan a hacer guardia en la acera" porque la comitiva de los Reyes Magos, que irán montados en carruajes de caballos, hará saber sonoramente que están cerca. "Que todo el mundo esté tranquilo", ha recalcado.