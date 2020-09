La Junta comunica a Puente que mantendrá las medidas en Valladolid

Ambas instituciones acuerdan que se dote marco legal para que la Policía Municipal vigile a las personas que deben guardar cuarentena

VALLADOLID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha asegurado que los responsables de la Junta de Castilla y León le han comunicado en la reunión que han celebrado en la tarde de este martes que se mantendrán las medidas sanitarias restrictivas para hacer frente a la evolución de la pandemia del coronavirus, tras un encuentro que espera que sirva para "recuperar la fluidez en el diálogo".

En declaraciones recogidas por Europa Press, Puente ha afirmado que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, la

consejera de Sanidad, Verónica Casado; y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, han "reconocido que esta reunión tenía que haberse producido mucho antes", algo que, en su opinión, "les honra".

Tras la reunión, Puente ha señalado que se mantienen las medidas sanitarias que llevan vigentes ya dos semanas en la capital vallisoletana con la novedad del avance en un protocolo de vigilancia de personas sometidas a cuarentena, para otorgar el rango legal necesario a la Policía Municipal para que ejerza un control sobre las personas sometidas a cuarentena, pues "algunas de ellas están incumpliendo la obligación y se están convirtiendo en un vector de contagio".

Puente ha calificado la reunión de "positiva" y ha detallado que ha transcurrido en un tono "tranquilo". Además, ha destacado que la Junta haya "reconocido que la reunión se tenía que haber hecho antes".

"El vicepresidente ha reconocido que no han estado acertados cuando no hablaron con nosotros en un primer momento, lo que le honra. Ahora debemos mirar para adelante, intentar que ese desencuentro por esa falta de información y respeto, así lo he trasladado, no se vuelva a producir y que el diálogo presida las relaciones entre ambas instituciones", ha reflexionado Puente.

El alcalde de la capital vallisoletana ha incidido en que "más vale tarde que nunca" y en su deseo de que de esta manera se recupere "la complicidad en la información y en el diálogo" y todos sigan implicados en frenar la pandemia".

En la reunión, según el regidor, se ha proporcionado por parte de la Junta información sobre cual es la situación en la ciudad, con una "pequeña tendencia a la mejoría" en la zona de Salud oeste pero no en la este, donde los datos son "preocupantes"

Por ello, ha destacado un mensaje a la población para que "extremen el cumplimiento de las medidas" y la distancia personal, el lavado de manos, y uso de mascarilla, aspectos que ha considerado "imprescindibles" en este momento, pues ha advertido de que sobre todo la presión en la Atención Primaria va en aumento.

Además de ello y del nuevo protocolo para vigilar a los pacientes cuarentenados, la Junta ha pedido extremar la vigilancia en la vía pública en actividades que tienen normativa que restringe el aforo.

Óscar Puente ha apuntado que en el encuentro se ha hablado "de todas las posibilidades" si la situación sigue empeorando, pero ha incidido en que "ni en el ánimo de la Junta ni en el del Ayuntamiento está ir mas allá", sino que se debe concentrar los esfuerzos en "ser capaces, con las medidas en vigor en este momento, de evitar que la curva se dispare".

En cualquier caso, el alcalde ha recalcado que espera que "no haya que dejar claro" una fecha para una nueva cita, sino que la Junta llame al Ayuntamiento "cuando haga falta", porque recalca que como ha sucedido hoy, el equipo de Gobierno de Valladolid acudirá cuando se le llame a dialogar.

También ha apuntado que ha invitado a los dirigentes del Gobierno regional a que se apoyen en el delegado territorial de la Junta en Valladolid, para que el diálogo diario que tiene con el Ayuntamiento "se traduzca en algo concreto".