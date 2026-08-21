La Junta confirma tuberculosis en dos trabajadores de una explotación en Segovia, uno de los cuales ha fallecido

Archivo - Una facultativa revisa unas radiografías practicadas a un enfermo de tuberculosis. Foto de archivo. - Matthias Balk/dpa - Archivo

SEGOVIA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Castilla y León ha notificado dos casos de tuberculosis en trabajadores de una explotación en la provincia de Segovia. Uno de los casos notificados ha fallecido por complicaciones en el cuadro clínico y la otra persona permanece ingresada en un centro sanitario para recibir el tratamiento correspondiente.

Desde la Dirección General de Salud Pública se ha activado el protocolo de vigilancia epidemiológica para realizar el estudio de los contactos de ambas personas, tanto convivientes como relaciones estrechas en el entorno laboral.

Hasta el momento, se están realizado pruebas, de acuerdo con el protocolo vigente, a 88 personas. Las pruebas completadas hasta ahora no han identificado casos nuevos; Sin embargo, es necesario completar el estudio para disponer de datos definitivos.

NO ES UN BROTE

Aunque ambos casos han coincidido en el tiempo y en la misma empresa, no se considera brote, ya que no tenían relación entre sí. La colaboración de la empresa ha sido fundamental para la identificación de los contactos, sin embargo, no se sospecha un origen laboral de la infección.

El principal mecanismo de trasmisión de la tuberculosis es de persona a persona por vía aérea. Las personas enfermas con lesiones activas expulsan los bacilos al toser o estornudar. La tuberculosis no se contagia por el contacto casual en espacios abiertos.

La tuberculosis es una enfermedad de declaración obligatoria en España. La vigilancia epidemiológica tiene como principal objetivo detectar los casos lo antes posible para llevar a cabo las medidas de salud pública y el tratamiento preventivo de los contactos, cuando sea necesario, con el fin de evitar la aparición de nuevos casos.

En Castilla y León, la incidencia de la enfermedad es baja. En el año 2025, se notificaron 158 casos con una tasa de incidencia de 6,6 casos por 100.000 habitantes. Se diagnosticaron 6 casos en niños menores de 10 años. El 73 % de los casos fueron tuberculosis pulmonares. En España, en el mismo periodo, se notificaron 4.623 casos con una tasa de 9,4 casos por 100.000 habitantes.