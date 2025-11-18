La Junta construye 38 viviendas colaborativas para alquiler en Aranda de Duero (Burgos) con una inversión de 5 millones

La Junta impulsa la construcción de 38 viviendas colaborativas para alquiler joven en Aranda de Duero con una inversión de 5 millones - JCYL

BURGOS 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), promueve una promoción de 38 viviendas colaborativas destinadas al alquiler joven en la localidad burgalesa de Aranda de Duero con una inversión de cinco millones.

Las viviendas estarán ubicadas en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Aranda de Duero ubicada en la calle Eduardo de Aviraneta, obras que ha visitado este martes el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

El edificio se divide en tres zonas diferenciadas en cuanto a su volumetría, con un bloque abierto compuesto por dos hileras paralelas de viviendas, con tres plantas sobre rasante cada una de ellas, y un módulo intermedio de dos plantas en el que se ubica la zona de las entradas y los espacios comunes, que une los dos anteriores.

La planta baja está ocupada por los portales del edificio, cuartos de instalaciones y dos zonas de coliving para uso de la comunidad, además de seis viviendas en cada uno de los bloques (12), una de ellas adaptada.

En planta primera y segunda se disponen seis viviendas en uno de los bloques (12) y 7 viviendas en el otro (14), con un espacio central comunitario de lavandería en la planta primera.

En la parcela se dispone de un aparcamiento exterior con 48 plazas, cuyo acceso se realiza por la calle Eugenio de Aviraneta, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Todas las viviendas tienen una superficie útil de 60m2, cuentan con salón-cocina equipada, dos dormitorios, dos baños totalmente equipados y terraza. La calefacción y agua caliente se proporcionan mediante conexión del edificio a la Red de Calor de Aranda de Duero.

Las viviendas se ejecutan de acuerdo con los estándares de calidad exigidos en el sello de calidad Tuya Vivienda, y cuentan con un certificado energético tipo A.

Una vez finalizadas, estarán destinadas a jóvenes menores de 36 años con el objetivo de favorecer el acceso a una vivienda "moderna, eficiente y de calidad" para este colectivo.