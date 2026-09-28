La Junta convoca ayudas de hasta 1.600 euros al estudio de idiomas para alumnos universitarios

VALLADOLID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta ha convocado en régimen de concurrencia competitiva las ayudas al estudio de idiomas para alumnos universitarios de la Comunidad correspondientes al curso académico 2025/2026, con una cuantía global máxima asignada de 300.000 euros.

Las subvenciones están dirigidas a estudiantes de grado, máster o doctorado matriculados en una universidad pública castellano-leonesa durante el curso 2025/2026, así como a aquellos que hayan finalizado sus estudios universitarios públicos durante el curso 2024/2025.

La cuantía otorgada cubrirá el importe de las matrículas en el centro de idiomas propio y los gastos de examen de las pruebas de acreditación lingüística, hasta un máximo de 1.600 euros por beneficiario. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá durante 20 días hábiles a contar desde este martes, día siguiente a la publicación del extracto de la orden en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL).

Para optar a la cobertura de matrículas, los solicitantes han debido formalizar la inscripción y superar los cursos en un centro propio de una universidad pública de la Comunidad en el curso 2025/2026. En el caso de los derechos de examen, se exige haber superado las pruebas en centros propios asociados a la Asociación de Centros de Lenguas de la Enseñanza Superior (Acles) según el modelo Certacles, o bien en las entidades acreditadas en la orden.

Asimismo, la concesión requiere no superar los umbrales de renta familiar neta fijados para el año 2025, que oscilan desde los 14.818 euros para familias de un solo miembro hasta los 56.348 euros para las de ocho miembros. A partir del octavo integrante, el límite se incrementará en 3.561 euros por cada miembro computable adicional.

La convocatoria excluye explícitamente a los alumnos extranjeros matriculados al amparo de programas de movilidad interuniversitaria. De la misma forma, quedan fuera de estas ayudas los estudiantes que soliciten la subvención para sufragar matrícula o pruebas de clasificación en las Escuelas Oficiales de Idiomas.