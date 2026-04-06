Junta convoca dos becas de cooperación internacional dirigidas a jóvenes titulados y dotadas con 1.350 euros al mes

VALLADOLID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de la Presidencia de la Junta ha publicado en el Bocyl la convocatoria de dos becas de formación práctica en materia de cooperación internacional para el desarrollo correspondientes al año 2026, con el objetivo de "facilitar la especialización de jóvenes titulados en este ámbito" y que están dotadas con 1.350 euros mensuales sujetos a retención.

Estas becas están dirigidas a jóvenes de hasta 35 años, nacidos o empadronados desde hace al menos dos años en algún municipio de Castilla y León, y que cuenten con un título de máster, posgrado, especialista en cooperación para el desarrollo o equivalente.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado la importancia de este programa al señalar que las becas representan "una oportunidad única para que los jóvenes adquieran experiencia práctica en cooperación internacional y contribuyan a construir una ciudadanía más comprometida y solidaria".

La finalidad de estas becas es ofrecer formación práctica mediante la realización de prácticas en la Administración de la Comunidad, especialmente en el ámbito de la educación para el desarrollo. Las tareas asociadas incluyen la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de programas e iniciativas orientadas a la sensibilización ciudadana, la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la pobreza, tanto de manera directa como en colaboración con otros actores.

Cada beca contará con una duración máxima de 24 meses, desarrollándose de forma ininterrumpida y requiriendo la presencia de los beneficiarios en la sede del Servicio de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con un horario vinculado a las actividades del área. La cuantía económica será de 1.350 euros mensuales por beca, sujeta a las retenciones que establece la normativa vigente.

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles. Todos los detalles y documentación se encuentran disponibles en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León.