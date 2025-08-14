La Junta convoca 6 millones para autoempleo y refuerza las cuantías económicas por beneficiario con un aumento del 20%

VALLADOLID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, activa hoy una nueva y reforzada línea de subvenciones destinada a fomentar el autoempleo en el conjunto de la Comunidad. Esta línea de ayudas, cuya convocatoria se ha publicado en el Bocyl, cuenta con un presupuesto de 6 millones de euros con la previsión de impulsar la creación de más de 850 nuevas iniciativas autoempleo.

La nueva convocatoria mejora significativamente las cuantías respecto a ejercicios anteriores y prioriza de forma especial el emprendimiento en el medio rural y el emprendimiento femenino, así como el promovido por los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral. Estos colectivos y territorios cuentan con mayores incentivos para el inicio de su actividad por cuenta propia estableciéndose ayudas que pueden oscilar entre los 6.000 y los 10.400 euros por beneficiario.

Las ayudas se concederán a personas desempleadas, inscritas como demandantes de empleo no ocupadas, que se den de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en la Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente.

La subvención base se refuerza para todos los beneficiarios en un 20 %, pasando de los 5.000 a los 6.000 euros, pudiendo incrementarse hasta los 7.500 euros si el emprendedor pertenece a un colectivo con especiales dificultades de acceso al mercado laboral como parados de largo duración, menores de 30 años, desempleados procedentes de ERE, personas con discapacidad, emigrantes retornados, inmigrantes, o personas en riesgo de exclusión, etc.

En el caso de las mujeres emprendedoras la cuantía base asciende a 8.000 euros, lo que supone un incremento de 3.000 euros, pudiendo alcanzar los 9.500 euros si la beneficiaria pertenece a uno o varios de los colectivos desfavorecidos o más dificultades de acceso al mercado laboral.

Además, se contemplan incentivos adicionales de 1.000 euros por territorio o apoyo a la conciliación. Estos incentivos podrán obtenerse si la persona beneficiaria tiene responsabilidades familiares, si el centro de trabajo se ubica en un municipio de Castilla y León con menos de 5.000 habitantes, o si se encuentra en la zona de intervención de un programa territorial de fomento o figura similar.

Además del incremento de las cuantías económicas, la convocatoria de este año introduce también nuevos conceptos subvencionables, especialmente aquellos que tienen que ver con elementos clave para la modernización y competitividad de los negocios. Podrán subvencionarse gastos relacionados con el desarrollo de software, creación y diseño de sitios web, aplicaciones móviles o comercio electrónico; gastos de protección de la propiedad industrial y nombres comerciales o dominios web, incluyendo la solicitud de patentes y registro de marcas; así como los gastos en servicios externos necesarios para mejorar la actividad económica, o la realización de cursos de formación relacionados con la dirección y gestión empresarial, y las nuevas tecnologías.

PLAZOS

Las ayudas están dirigidas a aquellas personas que se hayan dado de alta en el RETA o en la Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente entre el 3 de agosto de 2024 y el 1 de septiembre de 2025, ambos inclusive.

El plazo de presentación de solicitudes y finalizará el día 15 de septiembre de 2025. Las solicitudes, que deben ir acompañadas de la justificación de los gastos (facturas pagadas), podrán presentarse de forma electrónica o presencial.

Los beneficiarios de estas ayudas se comprometen a mantenerse en alta en el RETA o en la Mutualidad y desarrollar la actividad económica durante al menos dos años ininterrumpidos.