La Junta de CyL explica que hubo inspección de la residencia de Encarnita Polo sin detectar "mayor problema"

ÁVILA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha asegurado que la Administración autonómica realiza "inspecciones periódicas en todos los centros", al responder a preguntas de los medios de comunicación sobre la situación en la residencia Decanos de Ávila, tras el fallecimiento de la artista Encarnita Polo, el pasado viernes, presuntamente a manos de otro usuario.

"Como ustedes saben lo sucedido está bajo investigación judicial en este caso y por parte de la Consejería se realizan las inspecciones periódicas", ha dicho, refiriéndose a las inspecciones y las visitas de seguimiento "anuales" que se realizan.

Este centro "también ha tenido visita de seguimiento, en este caso", inspecciones "rutinarias que se realizan todos los años "y no hubo mayor problema".