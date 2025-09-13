La Junta da por controlado el incendio de Castromil (Zamora)

ZAMORA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha dado por controlado el incendio de la localidad zamorana de Castromil, en la comarca de Puebla de Sanabria, que se originó el pasado 6 de septiembre por causas que se investigan, según informa la web del Infocal consultada por Europa Press.

Se trata de un incendio que alcanzó el Índice Potencial de Gravedad (IGR) 2 el mismo día que se originó y en el que han llegado a intervenir casi 80 medios aéreos y terrestres.

Precisamente, la Delegación Territorial de la Junta rebajó a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 este incendio que se declaró próximo a la localidad de Castromil, en Zamora.

Las llamas habían llegado procedente de Galicia y obligó, en un primer momento, a confinar a la localidad, dentro del término municipal de Hermisende.