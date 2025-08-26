La Junta da por controlado el incendio forestal de Molinaseca (León)

LEÓN, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha dado por controlado el incendio forestal que se originó el pasado domingo día 24 de agosto en la localidad leonesa de Molinaseca, en la comarca de Ponferrada, que llegó a subir a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 el mismo día que se declaró.

Según datos de la plataforma de incendios Inforcyl, recogidos por Europa Press, el fuego se originó a las 16.00 horas del pasado domingo y movilizó a más de una veintena de medios aéreos y terrestres para trabajar en su extinción.

Precisamente, el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, anunció el lunes la desescalada de gravedad en el incendio originado en Molinaseca, que bajaba a nivel 1 y estaba "controlado", lo que motivó que los vecinos evacuados de la localidad homónima y Lombillo de los Barrios pudieran volver a sus domicilios.

Cabe recordar que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de León, en colaboración con agentes Medioambientales de la Junta, ha detenido a un varón de 75 años, como presunto autor del incendio forestal declarado el domingo en el término municipal de Molinaseca (León).

Una vez trasladados los investigadores al lugar del inicio del fuego, comprobaron, tras realizarse la correspondiente inspección técnico ocular, que el origen del incendio pudiera tener su origen en una hoguera efectuada para cocinar por la persona ahora detenida, detalla el Instituto Armado a través de un comunicado.