Controlado el incendio de Villasinta de Torío (León) que llegó a estar en nivel de gravedad 2

LEÓN, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha dado por controlado el incendio que se ha declarado este mediodía en el término municipal de Villasinta de Torío, en León, y que ha llegado a alcanzar el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 por riesgo para la población.

Según informa la web del Infocal, consultada por Europa Press, el dispositivo desplegado sobre el terreno ha conseguido controlar el incendio a las 20.08 horas, que ya se encuentra en IGR 0.

Las llamas se han originado poco después de las 14.00 horas por causas que se investigan. En el lugar ha trabajado un dispositivo formado por 25 medios aéreos y terrestres. En concreto, se han desplazado a diez agentes medioambientales y uno técnico, tres cuadrillas terrestres, otras tres autobombas y un bulldozer además de cuatro cuadrillas helitransportadas junto a un hidroavión y otros medios.