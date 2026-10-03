La Junta declara alerta por lluvias y tormentas en CyL con posibilidad de acumular hasta 30 litros por m2 en una hora

Archivo - Dos personas se protegen de la lluvia con un paraguas. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Protección Civil y Emergencias ha declarado la alerta en Castilla y León ante la alta probabilidad de lluvias y tormentas persistentes en todas las provincias, con posibilidad de precipitaciones acumuladas de 15-20 litros por metro cuadrado de forma general y hasta 30 en el Sur de Salamanca en una hora.

La alerta se declara desde las 10.00 horas de este sábado y con fecha de finalización a determinar en función de la evolución, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta alerta se produce porque se podrán registrar precipitaciones acumuladas de 15-20 litros por metro cuadrado en una hora de manera generalizada en todas las provincias, a excepción del Sur de Salamanca, donde podrán alcanzar una precipitación acumulada de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Las tormentas tendrán una distribución irregular y existe un "riesgo significativo" de producir en algunos casos chubascos fuertes acompañados de granizo. Se espera que esta situación se produzca, sobre todo, a partir del mediodía de este sábado y continúe durante toda la jornada, ha advertido la Junta.

De cara al domingo, se prevé que la situación de inestabilidad se mantenga, por lo que existe una alta probabilidad de lluvias y tormentas, mientras que para comienzos de la semana que viene la situación es de incertidumbre.

CONSEJOS DE AUTOPROTECCIÓN ANTE LLUVIAS FUERTES

La Agencia de Protección Civil y Emergencias recuerda a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de autoprotección para minimizar los efectos de las lluvias fuertes.

De este modo, se recomienda especialmente evitar permanecer en lo alto de colinas o en montes; no resguardarse bajo los árboles, sobre todo si están aislados; alejarse de las verjas, alambradas y de todo tipo de objetos metálicos y no bañarse y evitar estar próximo a canales, riachuelos, estanques, piscinas o pequeños lagos.

Asimismo, aconseja evitar realizar deportes al aire libre y especialmente actividades como golf, bicicleta o montar a caballo, así como cerrar las puertas y ventanas de la vivienda porque las corrientes de aire pueden atraer los rayos.

Además, avisa de que si la tormenta sorprende en la calle, hay que protegerse bajo los edificios con estructuras de acero, con placas metálicas o con pararrayos, mientras si la tormenta sorprende conduciendo, recuerda que también es un buen refugio el vehículo completamente cerrado.