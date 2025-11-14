La Junta declara la Fiesta de la Salchicha de Zaratán como Fiesta de Interés Turístico Regional. - AYUNTAMIENTO DE ZARATÁN

ZARATÁN (VALLADOLID), 14 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León ha otorgado a la Fiesta de la Salchicha de Zaratán (Valladolid) la distinción oficial de Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León, según la Orden CYT/1256/2025, de 10 de noviembre, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad.

Este reconocimiento supone un importante impulso para la promoción turística del municipio y refrenda el valor cultural, social y gastronómico de una tradición profundamente arraigada en la identidad de Zaratán, tal y como destaca el Ayuntamiento de la localidad, que aprovecha para expresar su agradecimiento a todas las instituciones que han contribuido a la consecución de este hito.

Los agradecimientos se centran en la Diputación de Valladolid, y especialmente en su presidente, Conrado Íscar, "por su apoyo continuo a la celebración y su compromiso con la promoción de las tradiciones de la provincia"; en el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, "por su respaldo a esta declaración que reconoce el valor turístico y patrimonial de la fiesta"; y a la Junta en su conjunto "por haber otorgado oficialmente esta distinción tan significativa para el municipio".

El alcalde de Zaratán, Roberto Migallón, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha mostrado su satisfacción por este importante logro, afirmando que "la declaración de la Fiesta de la Salchicha como Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León es un reconocimiento al trabajo, esfuerzo y dedicación de todas las personas que, durante décadas, han mantenido viva esta tradición como seña de identidad de este pueblo".

La Fiesta de la Salchicha refuerza así su posición como un referente gastronómico y cultural dentro de Castilla y León, consolidándose como una celebración imprescindible en el calendario festivo regional.