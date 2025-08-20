La Junta declara nivel de gravedad 2 en un incendio en Igüeña (León) "posiblemente intencionado"

Varios bomberos forestales tratan de extinguir el fuego, a 19 de agosto de 2025, en Palacios de Compludo, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en un incendio originado en la localidad leonesa de Colinas del Campo de Martín Moro, en el municipio de Igüeña, "posiblemente intencionado", según información de Inforcyl recogido por Europa Press.

Este incendio, declarado a las 19.12 horas del martes, 19 de agosto, se encontraba en IGR 1 y se ha elevado a IGR 2 a las 19.13 horas de este miércoles, 20 de agosto, por poder "existir situaciones que podrían comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales", tal y como ha explicado la Consejería de Medio Ambiente.

En las labores de extinción se encuentran en este momento más de ocho medios terrestres, entre ellos una autobomba. La causa probable de este incendio es "intencionada", según ha publicado Inforcyl.