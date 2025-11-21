La Junta defiende que los decretos sobre incendios son positivos y se mantiene a la espera de lo que votan los grupos

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 21 (EUROPA PRESS) El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido que los dos decretos leyes aprobados por el Gobierno autonómico relacionados con la lucha contra los incendios son "positivos" para la Comunidad y se ha mostrado a la espera de lo que voten los grupos en el pleno del miércoles 26 en el que se tienen que convalidar las dos normas.

Se trata de sendos decretos leyes de medidas urgentes en materia de incendios forestales, uno centrado en el personal al servicio de la Administración de la Comunidad y el otro en los denominados "anillos de seguridad" en torno a los núcleos urbanos.

"Vamos a ver finalmente lo que hacen", ha manifestado tras lo que ha llamado a los grupos en la oposición a pensar en el interés general de la Comunidad Autónoma para que los dos decretos leyes puedan salir adelante. "Veremos a ver lo que hacen y juzgaremos en función de lo que decidan", ha zanjado.

Preguntado sobre si habrá alguna negociación por parte de la Junta hasta el próximo miércoles en la búsqueda del acuerdo, una vez que los grupos en la oposición unieron ayer sus votos para tumbar el proyecto de Ley de Presupuestos para 2026, ha recordado que se trata de dos decretos leyes en los que sólo cabe su convalidación o su rechazo.

Fernández Carriedo ha asegurado que la Junta ha presentado los dos decretos leyes y se ha ofrecido personalmente a dar alguna explicación adicional si la necesita algún partido político. Dicho esto, ha insistido en que los dos decretos representan "un buen acuerdo" que es "positivo" tanto para los trabajadores como para el conjunto del sector.

En el caso del decreto ley para la construcción de los denominados "anillos de seguridad" en torno a los núcleos urbanos, ha recordado que parte de un acuerdo "muy amplio" alcanzado con las diputaciones provinciales y con las organizaciones profesionales agrarias. El portavoz ha defendido que las normas elaboradas por la Junta tienen en cuenta también la mejora de las condiciones retributivas y laborales de los profesionales del sector.