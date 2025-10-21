La Junta destaca el papel de la economía social como "generadora de bienestar y empleo en el sector de los cuidados"

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, acompañada de otras autoridades y de los impulsores de la jornada celebrada hoy en Zamora. - EUROPA PRESS

ZAMORA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha mostrado su apuesta por la economía social "como motor de bienestar y creación de empleo en el sector de los cuidados".

Así lo ha señalado la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, quien ha inaugurado en Zamora la jornada 'El futuro de la Economía Social y de los Cuidados. El papel de las entidades sociales', donde ha destacado el "importante papel de la economía social como motor de bienestar y creación de empleo", un ámbito en el que su departamento ha invertido casi 55 millones de euros a través de distintos programas durante los últimos años.

La consejera ha subrayado la importancia estratégica que la Administración autonómica otorga al ámbito de la economía social y de los cuidados, "que constituyen una prioridad en las políticas sociales y de empleo".

En este sentido, ha indicado que "las entidades de la economía social son actores fundamentales en el modelo económico equitativo, sostenible y de bienestar que defiende la Junta de Castilla y León".

Durante la jornada, la titular de la Consejería ha recordado que los estudios promovidos por la Junta para analizar el impacto social de este sector demuestran el "potencial de generación de empleo" en el ámbito de los cuidados, donde destaca por su alta especialización, que concentra el 32,5 por ciento del empleo en economía social.

PRESENCIA EN EL MEDIO RURAL

Estos estudios subrayan también la capacidad del sector para contribuir a la cohesión social y territorial con un elevado porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad y con un 60 por ciento de centros de trabajo ubicados en zonas rurales, fijando población y generando actividad económica, ha explicado la consejera. Además, en las empresas de economía social hay también constatada más inclusión de colectivos desfavorecidos, han subrayado las mismas fuentes.

"El compromiso de la Junta de Castilla y León con el sector se traduce en un refuerzo presupuestario creciente en favor de las entidades de la economía social, como un pilar de creación de empleo en Castilla y León y una herramienta esencial de cohesión social y territorial", ha puntualizado García.

Durante 2025 se han ejecutado o convocado casi 45 millones de euros (44,8 millones) para el fomento de la economía social desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, mientras el año anterior se invirtieron más de 41 millones de euros en apoyo a las distintas entidades de la economía social, fundamentalmente centros especiales de empleo, lo que permitió mantener el empleo de 6.686 personas con discapacidad y crear 250 nuevos puestos de trabajo, ha concretado la consejera.

En la provincia de Zamora el apoyo a las entidades de la economía social durante el 2024 superó los 1,5 millones de euros destinados al sostenimiento y creación de más de doscientos puestos de trabajo.

Además, la provincia cuenta con seis programas mixtos desarrollados por entidades sin ánimo de lucro y cuatro programas de apoyo al empleo activos, con una inversión de cerca de 1,2 millones de euros, garantizando oportunidades reales de integración laboral y social.