La Junta destina 1,3 millones a nuevos validadores en un millar de autobuses y Buscyl supera las 150.000 solicitudes

VALLADOLID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta destina 1,3 millones al nuevo dispositivo de validación a bordo e información al viajero que se instalará en 1.000 vehículos de la flota de transporte público metropolitano e interurbano que permitirá viajar de manera gratuita con la tarjeta Buscyl, una medida que ha tenido "gran acogida" al haber superado las 150.000 solicitudes entre los menores de 15 años y el resto de la población.

Se trata de una inversión para el desarrollo de parte del equipamiento embarcado que se instalará en la flota de transporte autonómico, que permitirá viajar de manera gratuita con la tarjeta Buscyl, según han destacado fuentes del Ejecutivo autonómico en un comunicado recogido por Europa Press.

Este dispositivo consiste en un terminal ligero de fácil instalación que, además de permitir la validación de la tarjeta por parte de los usuarios de transporte público, estará conectada al Sistema Central de Transporte de la Junta de Castilla y León.

Permitirá funcionalidades como la gestión de vehículos, líneas, paradas, etc.; información en tiempo real y tiempos de llegada, que será mostrada en paradas y marquesinas inteligentes; gestión de tarifas y descuentos; y análisis del dato y toma de decisiones para mejorar el servicio a los ciudadanos.

La instalación de estos terminales se efectuará de forma progresiva, comenzará en este mes de agosto y se desarrollará de manera paralela a la implantación de la gratuidad en el transporte en más de 2.600 rutas de autobús en Castilla y León.