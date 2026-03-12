La Junta destina 155.000 euros a reforzar actuaciones en materia de Protección Civil

Archivo - Miembros de la UALE, en Astorga. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado un conjunto de subvenciones destinadas a reforzar las actuaciones en materia de Protección Civil en la Comunidad por importe de 155.000 euors, que incluyen ayudas a municipios del Camino de Santiago, entidades de voluntariado y organismos especializados para financiar la prevención, la asistencia en emergencias, la formación y el apoyo psicológico ante situaciones de riesgo.

En primer lugar, se destina una subvención de 11.025 euros al Ayuntamiento de Burgos para financiar la realización de tareas de prevención, información y ayuda al peregrino a lo largo del Camino de Santiago, por parte de los voluntarios de protección civil en el citado municipio.

También se han autorizado 3.145 euros al Ayuntamiento de Frómista para el mismo fin, así como 27.545 euros a los Ayuntamientos de León, Sahagún, Valverde de la Virgen, Villafranca del Bierzo, Hospital de Órbigo, Astorga así como al Consejo Comarcal de El Bierzo.

Asimismo, se ha dado el visto bueno a la concesión directa de varias subvenciones por valor total de 44.980 euros a diversas organizaciones de voluntarios de Castilla y León para financiar, dentro del marco de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y estas entidades, distintos tipos de intervenciones ante situaciones de emergencia, tales como rescate de personas, salvaguarda de vidas en accidentes o catástrofes naturales, así como la prevención y control de las emergencias que dichas situaciones provocan.

Entre ellas se encuentran la Brigada de Salvamento del Bierzo Alto, la Asociación Provincial de Colaboradores de Protección Civil de Valladolid, la Asociación de Salvamento y Rescate de Castilla y León, la Asociación Cultural de Miembros de Protección Civil de El Barco de Ávila, y la Asociación Motonieve de Urbión (Soria).

OTRAS ENTIDADES

De la misma, se subvencionará con 9.450 euros a la Fundación Santa Bárbara para financiar la realización de acciones formativas, con contenidos de Protección Civil, destinadas a los miembros de los cuerpos y servicios de intervención con sede en el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

Por otro lado, se ha autorizado la concesión directa de una subvención a la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León (FDMESCYL) de 7.500 euros para financiar la realización de acciones formativas con contenidos de protección civil y conocimientos básicos de primeros auxilios, así como labores de divulgación de seguridad en la montaña, todo ello en aras a minimizar las posibles consecuencias en situaciones de emergencia en el territorio de la Comunidad.

También se conceden 36.319 euros al Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León para financiar la movilización de psicólogos destinados a la protección y el auxilio psicológico de personas ante situaciones de emergencia pública, ordinaria o extraordinaria, que puedan producirse en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.

Por último, Cruz Roja recibirá 15.000 euros para financiar la movilización de los recursos de la institución en materia de protección y asistencia ciudadana para atender situaciones de emergencia, de evacuación, albergue o confinamiento de población, así como la realización de ejercicios, simulacros, operativos preventivos y acciones formativas de los servicios intervinientes, todo ello según lo determinado por las autoridades competentes en materia de protección civil dentro del territorio de Castilla y León.