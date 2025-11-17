La Junta destina 278.000 euros a un programa de empleo para rehabilitar el antiguo colegio de Peñaranda (Salamanca)

SALAMANCA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha destinado 278.000 euros a un programa mixto de formación y empleo de construcción, que durará un año y en el que participan diez trabajadores, para rehabilitar el antiguo colegio comarcal de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha visitado este lunes, 17 de noviembre, los programas de empleo del municipio junto a la alcaldesa de la localidad salmantina, Carmen Ávila.

García ha subrayado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que las actuaciones de este programa, formado por ocho hombres y dos mujeres, "van a suponer poner en uso el edificio para la dinamización cultural de las asociaciones del municipio".

En este contexto, la consejera ha incidido en que en los últimos tiempos "se ha incrementado el éxito de estos programas", que se están ejecutando este año 2025 con esa inversión histórica de 38 millones de euros en 2025, lo que supone 204 programas mixtos de formación y empleo en toda la Comunidad y, lo más importante, que benefician a 2.092 trabajadores desempleados".

Así, la Junta trabajan ya "con la resolución de la siguiente convocatoria, que es 2025- 2026" y, ante "la cantidad de solicitudes planteadas", ha resaltado que se ampliarán "los 38 millones de euros" previstos "porque ha habido más demandas".

Otra de las virtudes que ha destacado García sobre estos programas es que "se desarrollan en colaboración con los ayuntamientos y permiten incidir en servicios y competencias municipales que quedan a disposición de los vecinos, lo que supone también dinamización económica y, en definitiva, fijación de población en los municipios".

En este sentido, ha incidido en que el que se lleva a cabo ahora en Peñaranda se vincula al ámbito de la construcción, que es un sector que "demanda mucha mano de obra", por lo que "la formación específica en este ámbito es muy importante".

Así, ha concretado que el 37 por ciento de los programas impulsados por la Junta afectan a este sector. "Estamos hablando de 700 trabajadores del sector de la construcción de nuestra comunidad autónoma", ha señalado.

Igualmente, la consejera ha recordado que este año ya "son más de 922.000 euros los que se han invertido en programas de empleo con el Ayuntamiento de Peñaranda, lo que supone haber llegado a "39 trabajadores", mientras en la actual legislatura, la cifra invertida en programas de empleo y formación en este municipio es superior a los dos millones, con la participación de 121 personas.

Sobre el total de la provincia de Salamanca, García ha asegurado que "es la provincia de la comunidad con mayor inversión económica en programas mixtos, con más de 7 millones de euros en esta convocatoria en la que han participado 360 personas, 100 de ellas del ámbito de la hostelería".

"EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS"

Por su parte, la alcaldesa de Peñaranda, Carmen Ávila, ha subrayado "la importancia que tienen, especialmente en el medio rural, estos programas mixtos de formación y empleo en los que se combina el trabajo con la práctica profesional y que además redundan en beneficio de los ciudadanos".

Ávila ha reconocido, además, que el Ayuntamiento que preside solicita estos programas de formación y empleo de la Junta de Castilla y León porque creen "en la formación, en el fomento del empleo, ya que es absolutamente necesario para mejorar el nivel de ocupabilidad de las personas desempleadas".