La Junta destina cerca de cinco millones a mejorar la señalización vertical en la red autonómica de carreteras

VALLADOLID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado la autorización para la celebración del contrato de obras destinado a la colocación y reposición de la señalización vertical en vías de titularidad autonómica distribuidas por las nueve provincias de la Comunidad. El proyecto, promovido por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, cuenta con un presupuesto de 4.943.829 euros con cargo a las anualidades de 2026 y 2027, y tendrá un plazo de ejecución de 15 meses.

Las actuaciones contempladas en el contrato tienen como objetivo reforzar la señalización vertical en carreteras autonómicas para garantizar una circulación más segura, eficiente y adaptada a los estándares actuales de visibilidad y durabilidad.

Se llevarán a cabo principalmente las siguientes tareas: instalación de nuevas señales verticales de diseño fijo en chapa de acero galvanizada, dotadas de elementos reflectantes de alta calidad, que sustituyen a las deterioradas o inexistentes, así como la renovación de placas de señales existentes, respetando sus dimensiones originales, como parte de las operaciones de mantenimiento preventivo.

El contrato se ha estructurado en nueve lotes, uno por provincia, lo que permitirá una ejecución más ágil y adaptada a las necesidades específicas del territorio. Así, Ávila recibirá 505.871 euros; Burgos, 650.674; León, 648.324; Palencia, 694.423 euros; Salamanca, 500.623 euros; Segovia, 486.626; Soria: 486.387; Valladolid, 484.664 euros, y Zamora, 486.233 euros.

Con esta actuación, la Junta de Castilla y León asegura reafirmar su compromiso con el mantenimiento y mejora constante de los más de 11.500 kilómetros que conforman la red autonómica de carreteras, la más extensa del país. Esta inversión se suma a las ya previstas para la mejora de la señalización horizontal, dentro de un plan integral de conservación y modernización de infraestructuras viarias que busca reducir la siniestralidad y reforzar la movilidad segura en todo el territorio.