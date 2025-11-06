La Junta destina un millón de euros a la recuperación de viviendas afectadas por los incendios en Zamora

La directora general de Vivienda, María Pardo, visita las obras de recuperación de las viviendas afectadas en Abejera de Tábara. - JCYL

ZAMORA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha destinado ya un millón de euros a las obras de recuperación de viviendas afectadas por los incendios forestales del pasado verano en varios municipios de la provincia de Zamora.

En este contexto, la directora general de Vivienda, María Pardo, ha visitado este jueves, 6 de noviembre, las obras de recuperación de las viviendas afectadas en Abejera de Tábara.

En general, para paliar las consecuencias del fuego que azotó a las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora, la Junta contrató a través de diversas órdenes de emergencia las obras necesarias para el desescombro y consolidación de las viviendas y edificaciones afectadas, con un presupuesto que alcanza, hasta la fecha, los 3,2 millones de euros.

En el caso de Zamora, el presupuesto para estas actuaciones ha alcanzado los 478.000 euros que han sido destinados a los municipios de Ayoó de Vidriales, Cubo de Benavente, Uña de Quintana y Molezuela de la Carballeda y Riofrio de Aliste.

Además, el Ejecutivo autonómico ha concedido ayudas directas a los afectados con el objetivo de reponer el derecho a disfrutar de una vivienda para quienes se han visto privado de él por causa del fuego, recuperar arquitectónicamente un patrimonio edificado degradado y promover la revitalización económica de núcleos rurales de acusada debilidad demográfica.

En el caso de Zamora, se han otorgado ya ayudas directas por un importe total de más de 480.000 euros, en concreto a familias de Cubo de Benavente y Ayoo de Vidriales (Carracedo de Vidriales).

El importe total destinado hasta ahora a familias de la Comunidad para reparar los daños en sus viviendas y enseres domésticos, teniendo también en cuenta las ayudas otorgadas en las provincias de León, Palencia y Salamanca, supera los 7 millones de euros.