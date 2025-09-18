La Junta destinará 6,3 millones a la urbanización del polígono de El Parralejo en Melgar de Fernamental (Burgos)

BURGOS 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha puesto en marcha la licitación de las obras de urbanización del Polígono Industrial 'El Parralejo' en Melgar de Fernamental (Burgos) con un presupuesto de 6.365.059,57 euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

El objeto del contrato es la urbanización de este polígono industrial, enmarcado en el Plan Regional de Ámbito Territorial, que busca generar suelo industrial de carácter público en la provincia de Burgos vinculado al corredor estratégico de la A-231 y dará continuidad a las políticas autonómicas de desarrollo de suelo productivo en diferentes enclaves de la Comunidad.

El Parralejo se encuentra directamente conectado con la carretera autonómica BU-400, que enlaza el núcleo de Melgar de Fernamental con la autovía A-62 (Autovía de Castilla) a la altura del núcleo de Pampliega.

El proyecto busca crear zonas industriales capaces de dar respuesta a la actual demanda de suelo orientada a instalaciones con grandes necesidades de superficie -como operadores logísticos o grandes instalaciones productivas-. Por ello, la ordenación propuesta combina dos perspectivas: "por un lado, ofrecer grandes parcelas de suelo para este tipo de implantaciones, y por otro, mantener una oferta equilibrada y diversa que también resulte apta para industrias de ámbito local".

Con este proyecto se quieren optimizar las inversiones previstas, maximizar la disponibilidad de suelo industrial y limitar la red viaria a lo estrictamente necesario para garantizar su funcionalidad, detalla la Junta a través de un comunicado.

La red viaria inclue tres viales: uno de conexión principal; otro perimetral y otro orientado al sur que completa la malla viaria dando servicio al área de estacionamiento de vehículos pesados. Las obras contemplan la ejecución de los nuevos viales del polígono industrial, así como el resto de los trabajos necesarios para su desarrollo: red y emisario de pluviales, red de drenaje, red de saneamiento, red de abastecimiento, riego e incendio, red de energía eléctrica, red de alumbrado público, red de telecomunicaciones y red de gas.

Asimismo, se han proyectado nuevos circuitos de alumbrado público en la totalidad de los viales y en las zonas de aparcamiento para vehículos pesados de nueva ejecución, mediante la instalación de columnas con luminarias tipo LED. La actuación permitirá generar, tras la ordenación detallada del sector en el ámbito del Plan Regional, 557.658,42 metros cuadrados de suelo urbanizable.