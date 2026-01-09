La Junta y la Diputación de Zamora impulsarán en los pueblos la rehabilitación de vivienda privada para el alquiler

Los responsables de la Junta y de la Diputación charlan tras firmar el protocolo. - EUROPA PRESS

ZAMORA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora impulsarán en los pueblos la rehabilitación de vivienda privada para el alquiler. Así lo han trasladado este viernes, durante la firma del protocolo que regirá las actuaciones, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el máximo responsable de la institución provincial zamorana, Javier Faúndez, tras rubricar el texto en un acto público que se ha celebrado en las instalaciones de La Encarnación.

El objetivo prioritario de este "plan piloto" es cumplir con el objetivo de ofrecer vivienda asequible a las personas que quieran mudarse al medio rural, sobre todo a los trabajadores. Así lo ha comunicado, durante su intervención, Faúndez, que ha señalado que el futuro convenio se firmará por un periodo de cuatro años más otros cuatro opcionales y que la idea es financiar hasta el 50% de las obras de rehabilitación que ejecuten los propietarios, siempre y cuando la casa se destine a continuación al alquiler con "un precio razonable".

En ese sentido, todavía está por definir cuánto tiempo tendrá que estar alquilada la vivienda desde la reforma, cuál será ese "alquiler razonable" y qué otros criterios se tendrán en cuenta a la hora de evaluar la concesión de la ayuda, pero la idea general es poner dinero desde las administraciones para "asentar población" en el territorio.

En la misma línea se ha pronunciado Quiñones, que ha abundado en las cifras sobre la vivienda pública construida en Zamora y que ha indicado que el futuro apunta a la rehabilitación privada con planes como el diseñado para la provincia zamorana: "Hay demanda, pero no se encuentra vivienda para el alquiler", ha lamentado el consejero.

En cuanto al montante económico del plan piloto, la Diputación ya tiene una cantidad fijada para el presupuesto de 2026, pero Quiñones ha dejado abierta la respuesta a esa cuestión. Serán, en todo caso, "varios cientos de miles de euros". "La rehabilitación de viviendas privadas permitirá optimizar el parque residencial existente, mejorar el estado del patrimonio edificado y generar actividad económica y empleo local a través de las obras", ha remachado el representante de la Junta.