La Junta Electoral de Castilla y León valida 42.807 firmas de CSIF para la ILP de enfermería escolar

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Castilla y León ha validado un total de 42.807 firmas presentadas por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ante las Cortes autonómicas, lo que permite continuar con la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) orientada a aprobar una ley de enfermería escolar en la Comunidad. En el proceso se ha superado el mínimo del 0,75% del censo fijado para cada provincia, registrando Palencia un 4,99%, Soria un 4,52% y Valladolid un 2,70%.

Tras trasladar la Junta Electoral a la Mesa de las Cortes el cumplimiento de los requisitos exigidos, el órgano parlamentario debe remitir a la Junta la proposición de ley para que emita su propuesta favorable o desfavorable. Este pronunciamiento del Ejecutivo regional, motivado por un eventual incremento de los créditos presupuestarios, no resulta vinculante para la tramitación. En consecuencia, la Mesa fijará la fecha del pleno para el debate y votación de toma en consideración de la norma, sesión en la que CSIF podrá intervenir a título informativo.

La propuesta legislativa popular fue presentada en mayo de 2025 y completó su recogida de firmas en junio de ese mismo año. El objetivo formulado por el sindicato, tal y como explica a través de un comunicado recogido por Europa Press, es garantizar por ley la presencia de profesionales de enfermería en los centros educativos autonómicos, una medida respaldada por docentes, familias, asociaciones de pacientes, el Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería de Castilla y León y amplios sectores de la ciudadanía.

Desde la organización sindical han emplazado a los grupos políticos a aprobar una norma que sitúe a la Comunidad a la vanguardia de la protección de la salud en las aulas. Según ha remarcado CSIF, un 20% del alumnado padece enfermedades crónicas como diabetes, epilepsia, asma, alergias alimentarias graves o trastornos de salud mental, a lo que se suma el incremento de patologías emergentes. Asimismo, la central sindical ha denunciado que el profesorado asume en la actualidad funciones sanitarias que no le corresponden, lo que compromete la seguridad del alumnado y del propio personal docente.

El texto planteado por CSIF contempla la inclusión de al menos un profesional de enfermería escolar en la plantilla estructural de cada centro educativo, adscrito a la red pública de salud pero integrado en el ámbito escolar. Entre sus cometidos figuraría la atención de urgencias, la aplicación de tratamientos prescritos, la coordinación con los servicios sanitarios y de orientación, así como el desarrollo de actividades de prevención y educación para la salud dirigidas a estudiantes, profesores y familias.